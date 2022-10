"Yo en un minuto te mato", amenazó a su concubina

24/10/2022 - 02:21 Policiales

Un hombre fue detenido acusado de haber agredido a su concubina, de haberle arrojado cerveza y de amenazarla de muerte.

Fuentes policiales y judiciales informaron que ayer se concretó la detención de un hombre de 40 años domiciliado en el barrio Cooperativa de Villa Balnearia, Río Hondo, sobre el cual pesaba una orden librada por el juez de Control y Garantías a instancias del pedido de la fiscal del caso, Dra. Analía Nóblega Rayó.

De acuerdo con lo manifestado por las mismas fuentes, el pasado viernes, la damnificada se presentó ante la Policía para denunciar al acusado, con el que se encontraba en pareja desde hace 8 años y tiene tres hijos en común.

Ante los uniformados, relató casi entre lágrimas que hace seis años que sufre violencia psicológica, verbal y física.

Aseguró que el jueves ella se encontraba en su casa, cuando llegó el denunciado, el cual al ver que ella estaba usando su celular, comenzó a insultarla y le arrojó cerveza y luego las latas de la bebida y cuanto elemento contundente encontró a su alcance en la vivienda.

La mujer se habría retirado a su habitación para tratar de que la situación no pasara a mayores, pero él la siguió y la derribó al suelo, mientras le gritaba: "Todo esto es tu culpa, hacete cargo de lo que se viene".

"Si me llegas a denunciar, cuando salga va a ser peor, y si me dan una restricción, la policía no te va a cuidar las 24 horas, y yo en un minuto te mato, te rompo la cabeza y me voy", vociferó el acusado.

Tras la denuncia, la Dra. Nóblega Rayó, solicitó la orden de allanamiento y detención y la policía pudo dar con el paradero del acusado ayer, y quedó a disposición de la Justicia. Entre hoy y mañana será indagado.