Apresan a barras del “Ferro” por una balacera y en los procedimientos hallan drogas y armas

25/10/2022 - 00:23 Policiales

Al menos media docena de “barras” de Central Córdoba cayeron detenidos y aprehendidos ayer, al ser madrugados en sus domicilios luego de que se enfrentaran en una balacera reciente, atribuida a integrantes de las facciones conocidas como “Los de la Inti Huasi”, “Los de la San Martín” y “Los de la Congreso”.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la División Homicidios y Delitos Complejos y sus pares de diferentes comisarías, a requerimiento de la fiscal Lorena Nieva concedido por la jueza Cecilia Vittar.

“Personas a establecer sobre daños en perjuicio del Estado provincial”, “amenazas calificadas”, “portación ilegítima de armas de fuego en perjuicio de la seguridad pública, todo en concurso real de delitos”, es el proceso investigado.

De acuerdo con la causa, todo comenzó el 18 de octubre pasado a las 15.30 frente a la plaza Absalón Rojas.

Hubo un terrible enfrentamiento entre aquellos grupos.

Un funcionario policial identificó a “barras” de “Los de la Inti Huasi” y “Los de la Congreso”.

Hubo además vehículos con “barras”, rumbo al Estadio Único.





Insólito y peligroso

Habrían partido al menos 30 disparos, entre tumberas y pistolas. Hubo además una lluvia de pedradas.

El epicentro fue Granadero Saavedra y Pedro León Gallo.

Según denunció un particular, la barra de “Los de la San Martín” disparó contra otros hinchas que iban a bordo de un camión.

La base del Departamento de Seguridad Ciudadana también resultó con destrozos por las balas en las ventanas.

Las consecuencias fueron diversas. También, un joven de 27 años resultó con lesiones en su cuerpo y fue asistido en el Hospital Regional.

Otro damnificado denunció que quienes iban en el camión dispararon a todo el que querían.

“Yo estaba sacando entradas. Dos bajaron, me persiguieron, me patearon y otro me baleó”, agregó otro denunciante.

Una de las víctimas identificó a un sujeto de apellido Ovejero, de la calle Congreso; también a “Oso” Ceballos y a su hermano “Milanesa”, de la calle Sebastián Ábalos; a “Floguer”, del Bº Campos Contreras y a Vieyra, de un pasaje que se conecta a San Juan y Congreso.

También fueron vistos entre el grupo agresor “Nono” Agüero y “Leo” Agüero, del Bº Sarmiento, quienes portaban armas de fuego tipo 9 mm plateada e hicieron disparos, informó la policía.

“Tirale!, Tirale!”, habría gritado uno de los “barras” a su hermano, en alusión a una de las víctimas. “Te voy a hacer boleta”, complementó el otro acusado, uno de los Agüero.





Redadas masivas

Con prioridad total en esta causa, la fiscal Nieva lanzó a la policía ayer tras los “barras”.

Al cierre, el abogado Javier Leiva intentaba neutralizar pedidos de detención contra otros sujetos involucrados en los hechos, con pedidos de eximiciones de prisión. Por la dudas, una decena de “barras” desapareció ayer de sus casas, al menos hasta que cese el aluvión de uniformados.













Armas, drogas, dinero y

advertencias a los enemigos

El sacudón policial expuso lo endeble de la estructura de los “barras” y su cero reacción. En menos de dos horas, una veintena fueron puestos en jaque y forzados a huir de sus viviendas.

La refriega armada el día 18 en la plaza amenaza ahora con exponer un presunto jugoso negocio de los marcados, “basado en armas y drogas”, confió uno de los investigadores a esta redacción.

Hasta el cierre, los policías habían secuestrado una cantidad no precisada de estupefacientes, lo cual representa un área distinta de la original por disturbios y por ello fue desdoblado por Nieva y girado a su par de Narcomenudeo, Juan Alende.

Mientras tanto, Nieva quedó con el “malón” de “barras” resuelto en sacrificar a sus enemigos aprovechando la coyuntura. Hasta anoche, todos los esfuerzos de la policía se concentraban en ubicar a “Nene”, “Leo”, “Milanesa”, “Oso”, Carlitos y a otros cinco compañeros de la causa extra deportiva.

El abogado Javier Leiva iba y venía con eximiciones de prisión entre los edificios de Fiscalía y tribunales. Hasta tanto surtiera efecto, o no, los acusados preferían salir del radar policial y replegarse lejos de las casas de sus padres, novias, concubinas y amigos.

El fuerte cimbronazo de la Fiscalía conllevaba efectos traumáticos. Cero sutilezas, los policías se aprestaban a golpear de nuevo, porque “Oso” seguía prófugo.

Temerosos de la avanzada policial, los cerebros de los “barras” se mudaban a otras casas. Pero, muy persuasivos, enviaban advertencias (a sus rivales) para que todos permanecieran con la boca cerrada, sin refregarse las manos o asumiéndolos devaluados, debilitados y menos caídos.