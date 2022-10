Revocan prisión preventiva a pareja sospechada de perpetrar “estafa piramidal” superior a $10.000.000

26/10/2022 - 16:39 Policiales

La Cámara de Apelaciones revocó ayer sendas prisiones preventivas que pesaban en un hombre y una mujer, sindicados de perpetrar “estafas piramidales” por más de $10.000.000 en perjuicio de médico, su padre y cuatro comerciantes.

En audiencia, el alto cuerpo concedió la excarcelación a María Yudith Ávila, con residencia en el B° Belgrano y su novio, Javier Sández, a requerimiento de su defensa a cargo de Eugenio Chavarría y Sergio Wintten.

De acuerdo con los denunciantes, la pareja y un tercero incurrieron en “estafa y asociación ilícita”, en un contexto de inversiones sin basamento legal contable alguno.

Al declarar, uno de los comerciantes denunciantes señaló que fue contactado con Ávila en noviembre del 2021. “Ella se presentó como una inversora. Le hablé sobre unos ahorros y me sugirió invertirlos en un negocio jurídico”, subrayó.

“Puse $ 1.500.000. Se me pagaría un interés del 15% del capital. Este me sería devuelto en la primera semana de diciembre del 2021 y, a su vez, el interés, el 15 de ese mes”, ahondó. Llegó la primera semana y el comerciante no cobró nada. Envió mensajes de WhatsApp y le respondieron que al día siguiente le sería remitida la plata, pero no sucedió.

Cayeron presos tres personas (Javier Palomo es el tercero) y les fue dictada entonces la prisión preventiva.

Ahora, un tribunal analizó de nuevo el proceso y excarceló a Sández y a Ávila, aunque con diversas reglas de conducta a cumplir.