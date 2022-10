Shoquea a Garza la reconstrucción por femicidio de Milady y su verdugo sugiere que fue un suicidio

27/10/2022 - 00:21 Policiales

Protegido por una veintena de policías, Andrés “Nico” Gómez afirmó ayer que Julieta Milady Herrera tomó un cuchillo y acabó con su vida, en forma accidental o intencional, y con ello intentó refutar la hipótesis dominante del femicidio.

Con casco y chaleco antibalas, “Nico” (21) retornó ayer a la casa en que habría segado la vida de Milady (24) en la noche del 9 de marzo, en el Bº San Jorge, Garza, departamento Sarmiento.

El escenario físico y humano distaba mucho del ayer. Adolescentes y adultos protagonizaron escenas desgarradoras, ya que la sola presencia del detenido pareció abrir heridas y surcos de sangre, consecuencia directa del terrible fin de la joven madre. Vallas donde vayas Los policías impusieron un perímetro apenas a 15 metros y mantuvieron del otro lado a los familiares de la joven, muerta de una certera puñalada en el pecho.

“Hdp, déjenlo que lo vamos a hacer cà”, bramaron la madre y los hermanos de la jovencita, en la reconstrucción judicial. “Basura, ojalá te mueras”, ahondaron, debajo de un sol abrasador y a cielo abierto. E l p ro c e d i m i e n t o fue coordinado por la fiscal Andrea Juárez. Por la querella participó Franklin Moyano y por la defensa. Eduardo Chávez.

En contexto, las partes escucharon al primo adolescente, oriundo de Buenos Aires, que acompañaba a Milady. Relato del primo porteño El menor habría relatado ayer que con su prima y su hija (de 2 años y 11 meses) arribaron en motocicleta. “Él, (por “Nico”) estaba al parecer bañándose. Quedé viendo la moto a una distancia”.

Continuó: “Milady le gritó: Yo te voy a denunciar. Basta, quiero terminar esto”. Siempre en base al joven, después “los dos entraron (a la vivienda), ella adelante y él por detrás”. Al instante, “ella gritó fuerte y escuché un golpe intenso”, subrayó.

El testigo reconoció que decidió entrar al inmueble. “Me mandé y el tipo salió y me dijo, llamala a la Lili” (en alusión a la madre de la joven, Liliana Ibáñez). “Milady estaba tirada en el piso y hasta sospeché de un desmayo”, complementó el jovencito.









“La mataron hoy de nuevo”, lamentó el querellante

“A Milady la mataron hoy de nuevo. El femicidio volvió a reiterarse”. Sin eufemismos, el querellante, Franklin Moyano, no ocultó su estupor ante la nueva versión del joven, al parecer resuelto en instaurar la teoría del suicidio. “Esto es insólito. En función a la reconstrucción, quedó claro y contundente nuestra teoría. Milady fue asesinada, se trata de un femicidio porque ella quería cortar y él no”, juzgó.

“El legajo no incluye una línea de un posible suicidio. Es obvio que el imputado ha sido guionado, pero sin adver t i r que su discurso abunda de incoherencias”, acotó. En esa línea de razonamiento, el querellante se preguntó: “¿Por qué huyó luego?”. Vale subrayar que “Nico” escapó en tren y se entregó en una comisaría de Santa Fe, casi una semana después. Siempre en base a la investigación, se sabe que ni bien Milady pereció, “Nico” desapareció de sus dos casas: en el Bº San Cayetano, de Garza, y el paraje Quimilioj, San Martín. Merced a la presunta ayuda del padrastro y un tío, se habría movilizado en una motocicleta y recibido $ 70.000 para financiar su fuga.









El viraje de “Nico” achaca culpas a la víctima:

“Entramos a la casa y ella agarró un cuchillo”

Luego, fue el turno de “Nico” Gómez. Seguro, pausado, con un relato sin aparentes fisuras, el detenido habría manifestado que fue a la casa de Milady “a bañarme. Cuando estaba cambiándome de ropa, llegó ella. Me preguntó que estaba haciendo”. Según “Nico”, “le respondí que venía a irme ya. Vengo por mis cosas porque esto no va más”, habría añadido el sujeto, invirtiendo roles conocidos hasta ahora. Y se colocó en el lugar de quien quería interrumpir el vínculo. “Entramos a la casa. Ella agarró un cuchillo. Le pregunté qué haces con ese cuchillo. Me dijo `A vos no te importa`”, agregó el individuo. “Ella se clavó el cuchillo” “Forcejeamos y ella se clavó el cuchillo. Salí corriendo buscando auxilio y me encontré con el primo de Milady y le pedí que fuese a buscar a Lili”, sintetizó “Nico”. Requerido si se trató de un accidente o suicidio la muerte de Milady, el detenido añadió que no podía establecerlo con seguridad.









Ella quiso terminar y él “habló” con

el filo de un cuchillo tipo carnicero





La relación afectiva entre “Nico” y Milady no se extendió más de dos meses. A fines de febrero, la joven le informó que la historia no progresaba. Dejó en claro que no tenían futuro como pareja, pero lo instó a seguir como amigos.

El 7 de marzo la víctima cumplió 24 años y “Nico” compartió la cena y le regaló una torta. Esa noche, habría intentado besarla a la fuerza y la apretó. Milady tomó absoluta distancia, ya que él no aceptaba el fin del vínculo. Los vecinos manifestaron que “Nico” pasaba con su moto hasta 15 veces al día por la casa de la víctima.

“Quiso chocarla dos veces con su moto; se aparecía todas las noches en la casa de Milady, en calle Pública del Bº San Jorge; le escribía en el piso; dejaba su ropa en el baño; llegó a acosarla fácil 15 veces en un mismo día”, dijo Liliana Ibáñez a EL LIBERAL.

El 9 de marzo, la joven y su familia compartían (en casa de su madre) una torta porque su primo, 13, cumplía años. Hacía frío y Milady, su hija y el adolescente fueron en moto a su casa en busca de ropa para abrigarse. El proceso recuerda que “Nico” estaba escondido. La engañó con un pedido de una llave francesa. Milady ingresó a la casa y recibió una mortal puñalada al corazón con un cuchillo tipo carnicero.