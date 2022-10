El “monstruo de Avellaneda” atacaba a sus hijos de noche y su esposa escuchaba crujir la cama

30/10/2022 - 01:37 Policiales

“Por las noches, en la oscuridad, alguien entraba y nos hacía cosas”, habría declarado uno de los cinco hijos del “monstruo de Avellaneda”, cuya situación será agravada en los días venideros.

El aberrante suceso fue expuesto el 28 de septiembre pasado por una adolescente de 19 años. Se trata de una alumna de un establecimiento educativo, quien ante sus compañeros se quebró desolada.

“Estoy embarazada de un mes. Me hice dos tests de embarazo y me dieron positivo. Mi padrastro me abusa hace diez añosà” Muy triste, la estudiante habría confiado a sus compañeros que tiene cinco hermanos.

“Por las noches los lleva a dormir con él en el comedor. Sé que los abusa”, habría añadido. Las menores tendrían 14, 13, 9 y 7; y un varoncito de 11 años. Rapidez y denuncia Sin perder tiempo, las autoridades educativas acudieron a la Justicia y la fiscal Alejandra Sobrero tomó el timón ante una denuncia formal.

“Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el vínculo y la convivencia preexistente” son los cargos enrostrados solo por la adolescente, pero ahora Sobrero ampliaría la acusación porque los otros niños también habrían sido accedidos.

En efecto, los forenses habrían informado que los chiquitos también sufrieron la pesadilla. Ello generó la conformación de un equipo de contención, ya que los menores precisan ayuda inmediata: ese cuadro salió a la luz ahora, en Cámara Gesell. Solos, aún cerca de su madre Para los investigadores, es imposible imaginar cómo era la dinámica cotidiana en el hogar.

El padre ultrajando a sus hijos y su madre imposibilitada de ver lo obvio. “Solo escuchaba crujidos en la cama”, habría declarado la progenitora, dejando perplejos a los instructores de Sobrero.

“Por las noches alguien entraba y nos hacía cosas”, habría señalado una de las nenas al declarar en Cámara Gesell. Sobrero y sus funcionarios hoy tienen que desandar mucho en la pesadilla de los chiquitos. Sin embargo, con las pruebas obtenidas ahora Sobrero reforzará el cúmulo de cargos, lo suficiente como para que la audiencia sea un mero trámite de prisión preventiva.