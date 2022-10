Comerciante denunció que padece más de una década de pesadillas con sus vecinos “violentos”

30/10/2022 - 01:45 Policiales

Una comerciante del Bº Mosconi denunció que hace más de una década que recibe agresiones de sus vecinos contiguos y afirmó que su propiedad es blanco de daños constantes, incluido hasta derramamiento de líquidos cloacales. Así lo reveló Graciela Jiménez, con residencia en pasaje Del Carmen.

“He presentado más de 20 denuncias en los últimos diez años. Lo único que quiero es que me dejen vivir en paz. Y no destruyan mi casa”, instó enfática en diálogo con EL LIBERAL.

Recordó que su madre “supo tener problemas con esa familia. Bueno, ella falleció y las cosas no cambiaron. En el día a día, acostumbran arrojarme piedras, romperme la tapia. He denunciado en la Fiscalía, con mi abogado, Marcelo Castillo Gioya”, ahondó.





En primera persona

“Una de las hijas se atrevió a entrar a mi casa y golpearme. Vieja loca, me gritaron. Ya no solo es el trato denigrante, sino que pasaron a la agresión. Dos veces he terminado en un médico, por golpes”, subrayó. “Estuve con moretones en las piernas y el pecho. Todo está documentado en la Seccional Décima y las copias de las denuncias en mi poder”, resaltó.

De la documentación que presentó Jiménez, se desprenden denuncias por “lesiones y amenazas que arrancaron en el viejo sistema y continuaron en el nuevo, desde diciembre del 2016. “Hay dos o tres que pasaron a Salidas Alternativas, pero fue imposible que ellos (los vecinos) modificaran su conducta”, acotó.

En la actualidad, la última presentación sería timoneada por la fiscal González Garay, ante quien el abogado, Marcelo Castillo Gioya, brega para que la familia acusada se haga responsable de sus acciones. Mientras tanto, “trabajo con mi comercio semi encerrada. Ellos no tienen problema en invadir mi propiedad. Les pido que me respeten y recibo de respuesta: “Te vamos a hacer mierda y nadie sabrá qué te ha pasado”. Jiménez enumeró los hechos más graves.

“Han entrado por la puerta de atrás. Me rompieron una puerta. Me han tirado parte de la tapia y hasta se cuelgan de la corriente y del teléfono. Es insólito, pero todos esos cables pasan por mi casa. Han cambiado el número de su casa para burlar el control de la Justicia y de los organismos ante quienes debemos pagar por el servicio, mes a mes”, aseguró. “Ojalá alguien les ponga un freno. Porque esto va mucho más allá de su imposibilidad de convivir bien, es gente que hizo de la violencia su método de vida”, enfatizó.





PRESENTACIÓN - Marcelo Castillo Gioya, denunciante

“Libramos batallas en varios fueros; en especial, en el plano Penal”

“Nuestra representada es una mujer que solo requiere el respeto de sus derechos. Ello está garantizado por la Constitución y es inobjetable que no se puede permanecer en silencio”, reveló el abogado Marcelo Castillo Gioya. “La última denuncia fue interpuesta ante la fiscal Luján González Garay. Libramos batallas en varios fueros y somos optimistas que la funcionaria dispondrá reglas de conducta, una perimetral, cese de todo acto de agresividad. Es definitiva, los instrumentos legales para reintegrarle la paz y que nadie atente contra su seguridad”, indicó. “Hasta el momento, la pobre debió encerrarse en su casa. Pero, afuera, le han causado muchos daños materiales. Van desde destrozos en puertas, techos, plantas, hasta tratos denigrantes. Eso, sin subrayar que la víctima es una mujer”, enfatizó el abogado.