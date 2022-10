La joven que denunció a Diego Paris dijo que se siente acosada: "Apareció a tres pasos, mirándome"

31/10/2022 - 10:32 Policiales

La joven que se animó a denunciar a Diego Paris por primera vez en 2020, desatando una ola de acusaciones en contra del organizador de eventos de cómics, pidió ayuda a las autoridades ya que se siente acosada por él, quien hace poco quedó en libertad.

Según relató Virginia García en diálogo con Buen día Santiago que hace unos días Paris se sentó a metros de ella en un banco y que luego lo cruzó en la Plaza. Insistió en que no se trata de coincidencias, como le sugirieron las autoridades.

"Estaba en el banco y apareció a tres pasos, mirándome. Después se sentó muy cerca de mí, se daba vuelta y me miraba. En ese momento me dio un ataque, me empezó a latir muy rápido el corazón, quería llorar. Tengo un botón antipánico pero tenía apagado el celular. Le avisé a seguridad pero me dijo que no podían hacer nada al ser un lugar público", relató, asegurando que se siente desprotegida.

Más tarde, la joven mencionó que cercanos a ella le informaron que el organizador de eventos estuvo en Anses minutos después de que ella estuviera ahí. "Eso no es una coincidencia como me dice la Justicia, que no me da respuestas. Siento que me están tratando como loca o exagerada".

Y remarcó que siente que es injusto que él pueda andar como sí nada: "Le están dando la libertad de que haga lo que quiera después de haber sido denunciado por abuso y que incluso haya víctimas que no lo denunciaron. Le pido a la Justicia que haga bien su trabajo, no es justo que no podamos salir a la calle. Es un peligro para otras mujeres, no me parece justo".

Tras estos hechos, Virginia optó por informar a las autoridades de forma virtual: "He hecho la denuncia, todo lo que corresponde, hago las cosas bien y no consigo justicia y tampoco paz en mi vida".

Cabe remarcar que Diego Paris recuperó la libertad hasta que se lleve a cabo el juicio en su contra. Está acusado de abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal.