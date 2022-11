Adolescente terminó en terapia intensiva, con una fisura en el cráneo, tras ser atacado por una patota

04/11/2022 - 00:32 Policiales

Un adolescente debió ser internado ayer en terapia Intensiva con una grave lesión en la cabeza luego de recibir una brutal golpiza, por al menos seis sujetos, que pretendían robarle sus pertenencias a pocos metros de su casa.

El hecho se registró pasadas las 21.30, cuanto Tomás (16) regresaba de jugar al básquet junto con su amigo Nahuel (16), desde una plaza ubicada sobre calle Posadas, con destino a sus domicilios en el barrio El Vinalar.

Según contó Nahuel a los padres de la víctima, tras caminar algunas cuadras fueron abordados por seis jóvenes y todos se volvieron en contra de Tomás a quien uno de ellos le exigió que le entregara la gorra que llevaba puesta. En su relato, Nahuel contó que Tomás accedió al pedido del atacante, quien le dio un golpe de puño en la cara y lo derribó al piso. Mientras estaba en el suelo, entre todos comenzaron a darle patadas.

Los maleantes se abocaron luego a quitarle la mochila que la víctima llevaba puesta y, tras apoderarse de todo sus bienes —gorra, mochila, zapatillas— se dieron a la fuga mientras que el adolescente quedó en el piso, en grave estado y convulsionando.

De inmediato, Nahuel pidió ayuda y los vecinos llamaron a una ambulancia que en primera instancia lo trasladó al Hospital Regional, donde recibió las primeras curaciones. Más tarde fue derivado a un centro de salud privado, donde se encuentra internado en terapia Intensiva.









Atacantes están identificados

El padre del adolescente se presentó durante la noche de ayer en la Comisaría 45 y denunció el ataque a su hijo. Según se supo, los uniformados ya tendrían identificados a quienes serían vecinos de la zona y podrían ser apresados en las próximas horas. La Fiscalía también tomó intervención en el caso y ordenó que el adolescente sea examinado por el médico de Sanidad. Según manifestó Norberto (su padre), el adolescente presenta una fisura en la base del cráneo, y debe ser asistido por un neurólogo y esperar un nuevo diagnóstico.





“Lo golpearon con saña”

Azucena, la mamá de Tomás, habló con Noticiero 7 y se mostró consternada por el brutal ataque que sufrió su hijo. “Siento mucho dolor, mucha impotencia porque lo cuido tanto a mi hijo. Es un chico que no sale, no fuma, no se droga, va a la escuela, a la iglesia y un par de horas que va a distraerse a jugar al básquet y que lo ataquen así”, se cuestionó la mujer. Al finalizar manifestó: “Con la saña con la que lo golpearon no tiene nombre, hasta dejarlo convulsionando, es inexplicable”, refirió.