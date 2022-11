Sargento denunció que su ex lo acosa y amenaza con ''hacerlo correr''

09/11/2022 - 22:22 Policiales

Un funcionario policial se presentó en la Comisaría 12 de la Mujer y la Familia e informó que su ex pareja, quien tendría una prohibición de acercamiento hacia él, lo acusa y lo amenaza con "hacerlo correr" del trabajo.

Según consta en la denuncia que realizó el uniformado de 57 años del Bº Alberdi de la ciudad Capital, el pasado 9 de septiembre se separó de su esposa (55) residente en Los Álamos de La Banda.

El damnificado, que cumple funciones en la Dirección General de Seguridad, explicó que desde entonces su ex lo acosa constantemente y le envía mensajes de texto a sus compañeros de trabajo a quienes les manifiesta que ella lo "hará correr" de la policía.

El uniformado además explicó que el día 14 de septiembre se presentó en la policía y denunció a su ex por lesiones. En esa oportunidad sus colegas lo acompañaron a retirar las pertenencias de su casa y la Justicia que intervino ordenó que se imponga medidas de prohibición de acercamiento a la acusada.

Según denunció el "guardián del orden" su ex también fue acusada ante la Justicia por una de sus hijas. Además manifestó que solo desea que su ex pareja no lo moleste más. El Dr. Álvaro Yagüe, fiscal de turno, tomó intervención en el caso y ordenó medidas.