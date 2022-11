Reconstruyen doble femicidio de Monte Quemado, con un Fecha como autor pasivo

10/11/2022 - 23:52 Policiales

"¡Ustedes me han hecho mucho daño!", vociferó Jorge Vidal Fecha el 11 de enero de 2021. En escasos cinco minutos asesinó a su ex pareja, Yésica Palma, y a su ex suegra, Felipa Antonia Correa, en el Bº Porvenir de Monte Quemado, Copo. El epitafio fácilmente entremezclaría odio, fantasma de infidelidades y perversas bromas de amigos.

Los capítulos decadentes del doble femicidio han sido reconstruidos ayer por el fiscal Santiago Bridoux. La defensa fue ejercida por el equipo de abogados de Luis Barraza y Carlos Ríos López, y el secretario Daniel Iván Martínez.

Con casi 40 policías protegiéndolo todo, e imponiendo un perímetro "anticuriosos", Fecha fue descendido de un vehículo policial. Por ausencia de la testigo crucial, no ha sido reconstruido el asesinato de Yésica Palma.

Amigos sin filtros

En contexto, se sabe que disuelta la pareja Fecha perseveró pero la joven siempre le dijo no. En el medio, sus amigos habituaban hacerle bromas negras: "… ella sale con un camionero", según lo confirmaron ayer sus abogados.

"Es más, él llamó por teléfono al apuntado y éste le confirmó el rumor. Vamos a ofrecerlo como testigo de ser necesario", adelantó a EL LIBERAL Ríos López.

En cuanto a la reconstrucción, el testigo clave de ayer fue Ezequiel, hermano de Yésica e hijo de Felipa. Relató que Fecha bajó de una moto. Preguntó por Yésica. Como no la encontró, siguió y 300 metros más adelante la halló en casa de una amiga. La asesinó de un tiro, previo darle un beso y despedirse del hijo en común.

Envoltorio del horror

Posteriormente, volvió a lo de Felipa. Llevaba un "bulto" en una campera. Tiró un ladrillo. Entró hasta el pasillo del patio. Con varios familiares presentes, mostró la escopeta y les dijo: "Ustedes me han hecho mucho daño". Desde un metro y medio de distancia disparó y Felipa se precipitó a la tierra. La muerte le llegó antes que fuese ingresada al Hospital local.

Mientras, en la casa del horror Ezequiel se trenzó en lucha con Fecha, quien estaba armado con un cuchillo y la escopeta. El joven desarmó al homicida del cuchillo, pero no de la escopeta. En esas condiciones, Fecha abandonó la moto. Escapó a pie y horas después se entregó en la Comisaría 22, acompañado por un hermano.

Para entonces, había dejado dos cuerpos y un tendal de vecinos aterrados, esos que experimentaron una indescriptible sensación de odio y repulsión. Esas emociones parecieron no hacer mella ayer en Fecha, "blindado" contra toda emoción externa.

Emoción violenta y mente afiebrada por los celos

Jorge Vidal Fecha observó ayer en forma pasiva la reconstrucción. Sus abogados le aconsejaron no responder preguntas, pero ellos lo hicieron en varias ocasiones.

Su entorno deslizó que antes del doble femicidio, el sujeto habría descubierto un terrible secreto: su ex pareja al parecer cercana a un camionero, confió un familiar. Imposible descifrar cómo gravitó ello en su mente nublada por el despecho. Los abogados no lo confirmaron, pero en la distancia madura y adquiere forma la hipótesis de la emoción violenta.

En esa fina línea delgada a echar andar en el juicio oral, los abogados manifestaron anoche que su representado "… dice que no recuerda nada del hecho. En esos días, vivía un calvario", graficó Barraza.

Confeso simpatizante de "San La Muerte", el doble homicida pareciese tener en claro que las balas de Yésica y Felipa también lo mataron y al menos por 30 años le estará vedado asomarse al sol.

A tal propósito, el fiscal Santiago Bridoux confía en lograr la clausura y elevación a juicio antes de que expire el año 2022. El sentido común prevé el peor escenario: Fecha será condenado a perpetua por el femicidio de Yésica Palma, aunque se vislumbrarían signos de interrogación en la calificativa respecto a Felipa, más no en la dimensión de los años por venir.