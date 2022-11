Corredor inmobiliario acusado de robo millonario a abogada: "Se trató de un autorrobo"

11/11/2022 - 23:55 Policiales

Un corredor inmobiliario acusado de robo aseguró ayer que la denunciante, una "colega (abogada) del rubro" lo usó para responsabilizarlo de haberse apoderado de más de $ 4.000.000. "Hoy comprendo que en realidad se trató de un autorrobo", afirmó.

Representado por el abogado Martín Rojas, el individuo declaró ayer ante la fiscal Natalia Malachevsky, quien lo tiene como imputado, sospechado de sustraerle $ 4.000.000 y otros U$S 300 a la aludida letrada, en julio pasado.

"No soy amigo de ella, sino colega porque trabajamos en el mismo rubro: compra y venta de propiedades", afirmó el imputado.

Al contextualizar el aparente vínculo, el individuo recordó que antes de julio "… obré de puente en la venta de una propiedad de calle Independencia, frente al Bº Palomar, valuada en U$S 9.500 (casi $ 3.000.000). Ambos, comisionistas, fuimos con el comprador ante una escribanía y cerramos la operación, escritura mediante".

Profundizó: "Sin embargo, cuando el adquiriente fue a tomar posesión del inmueble se presentaron otras personas (del rubro carnicería) con otra documentación similar (acreditando la propiedad) y estalló un tenso entredicho. El punto es que la venta quedó sin efecto y no dudé un segundo en reintegrarle mi comisión. Hasta donde sé, la abogada no lo hizo….", acotó.

Con ello, el sujeto dejó en claro que el entorno en que gira el negocio "fácilmente puede convertir en sospechoso/a a cualquier persona con la que nos relacionamos a diario".

Al referirse al hecho objetado, manifestó: "Ese día, ella me llamó por celular e informó que había perdido la llave de su propiedad y pidió que le buscara un cerrajero. Así lo hice y lo llevé hasta la casa de la abogada. Me retiré y continué con mis actividades", relató.

Versión post cerrajero

"Luego, el cerrajero fue a verme en calles Sáenz Peña y Córdoba. Me dijo que ya abrió la vivienda. De inmediato, se lo informé a la abogada. Y luego pasé por el frente de la casa, para cerciorarme de que nadie ingresara. Me detuve en la vereda. La puerta tenía una solución temporaria, ya que carecía de picaporte", subrayó.

"Luego, ella me envió un mensaje de whatsapp en que me escribió: "Te pasaste" y me bloqueó, agregó el imputado ante la funcionaria.

"Con los días me cayó la ficha. En realidad, me había usado porque se trató de un autorrobo. Fui su chivo expiatorio, casualmente días después que regresara de un descanso fuera del país…", enfatizó en el cierre de la ampliación de indagatoria.

Presentación ante el Colegio de Abogados sobre matrícula

El abogado Martín Rojas ha solicitado ante el Colegio de Abogados un informe sobre la matrícula de la abogada denunciante, quien reside en esta capital, pero provendría de la provincia de Santa Fe.

"Hasta donde nos ha mostrado, su matrícula corresponde a otra provincia. Sería bueno, creo ideal, que el Colegio de Abogados verificase si la documentación presentada por la denunciante es legítima", sugirió Rojas ante el órgano que los nuclea.