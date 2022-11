Fiscales y defensores, a duelo verbal por “barras” salpicados en balacera y drogas

13/11/2022 - 07:29 Policiales

Dos fiscales y dos abogados batallarán hoy en los tribunales, desde las 8.30, en procura de definirse el futuro inmediato de media docena de “barras” sospechados de animar una balacera frente a la plaza Absalón Rojas e inclusive ser apresados con droga en su poder. Los fiscales Lorena Nieva y Juan Alende acudirán a audiencia, resueltos en rechazar pedidos de excarcelación, eximiciones, hábeas corpus, y todo cuanto posibilite abrirles las puertas a los sujetos, representados por los abogados Javier Leiva y Eliana Ramos Yapur.

Los “barras” de Central Córdoba están sospechados de aterrar a numerosas personas a tiros, el 18 de octubre, durante un enfrentamiento armado, cuyo epicentro resultaron las calles Granadero Saavedra y Pedro León Gallo.

Los imputados pertenecerían a las facciones conocidas como “Los de la Inti Huasi”, “Los de la San Martín” y “Los de la Congreso”, de acuerdo con las redadas encomendadas a efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos y dispuestos por la ex jueza de Control y Garantías, Cecilia Vittar.

“Personas a establecer sobre daños en perjuicio del Estado provincial”, “amenazas calificadas”, “portación ilegítima de armas de fuego en perjuicio de la seguridad pública, todo en concurso real de delitos”, es el proceso investigado. También, les fue adosado “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Los tres denunciantes afirmaron que escucharon al menos 30 tiros, entre tumberas y pistolas y pedradas hacia las calles y veredas de viviendas privadas como comercios.

Otro blanco dañado habría sido la base del Departamento de Seguridad Ciudadana, en la vieja terminal de ómnibus. También, un hombre de 27 años resultó con lesiones en su cuerpo y fue conducido al Hospital Regional. “Yo estaba sacando entradas. Dos bajaron, me persiguieron, me patearon y otro me baleó”, agregó otro denunciante.









Alende, por el encierro; la defensa, por la libertad

El fiscal Juan Alende pedirá que la Justicia no excarcele al menos a dos “barras” apresados con drogas. El funcionario señalará que los sujetos tendrían antecedentes y que trabaja con vistas a las prisiones preventivas. Por el contrario, la defensa bregaría por la libertad colectiva, al entender que las pruebas son confusas y los videos no mostrarían que los detenidos hayan desplegado un rol activo, ya que no aparecerían, en las corridas y en plena balacera, se supo al cierre de esta edición. La jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, tendrá diversos planteos que resolver y nadie garantiza que hoy haya resolución.