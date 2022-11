Absuelven a un padre de abuso sexual en perjuicio de su hija de apenas 5 años

13/11/2022 - 23:51 Policiales

La Justicia tardó 9 años en resolver el caso y después de un proceso traumático para la víctima, José R.G. quedó libre.

La madre también sufría violencia de género y toda la familia tuvo que soportar el hostigamiento del entorno del hombre, en Posadas, Misiones.

Nueve años después de la denuncia que acusaba a José R.G. por “abuso sexual gravemente ultrajante” a su hija, de las pericias realizadas a una nena de 5 años, de intimidaciones a la familia de ella y de una constante persecución, la Justicia decidió absolver al acusado concediéndole el beneficio de la duda.

El infierno comenzó en 2011 en Posadas, Misiones.

Paula, la mamá de la nena, fue rescatada de violencia de género. La denuncia por abuso sexual fue hecha a finales de mayo de 2013.

La nena le contó a sus abuelos maternos que sufría dolores e irritaciones en sus genitales.

Al parecer, el hombre abusaba de su hija en los momentos que estaba a su cargo.

La familia materna de la criatura radicó una denuncia policial. La ciencia habría confirmado los abusos.

La madre de la víctima contó que al principio la nena comenzó a presentar cambios de conducta. Tenía mucho miedo y dejó de reconocer formas y colores que había aprendido en el jardín. “No hablaba, casi no comía, si el papá se acercaba ella se corría de lugar”, precisó. Los indicios físicos comenzaron a ser más evidentes.

“El 28 de mayo de 2013 no estaba en mi casa porque tenía controles, pero ese día que llegó el padre a buscarla y mi hija le dijo: ‘No me vas a tocar más la colita, papá’”. En ese momento, desconcertada por la situación, la abuela materna de la nena le preguntó qué era lo que había dicho y la pequeña volvió a repetir que el padre la tocaba. “Él se enojó y se fue”, ahondó la mujer.

“Desde el primer momento hubo irregularidades: el juez los recibió a ellos en primer lugar, tuvieron acceso al expediente antes de la declaración indagatoria, la Cámara Gesell tardó muchísimo en realizarse, el examen físico también”, agregó. Cuando finalmente le realizaron los estudios médicos se comprobó que la nena tenía fisuras anales y compatibilidades con abuso sexu a l . “Después tardaron dos años y medio en elevar a juicio hasta que el juez se tomó licencia y le dejó la orden a su subrogante. Así estuvimos esperando 6 años más para que al final lo absuelvan”, lamentó la mujer ante los periodistas.





Amargura de su madre

La madre de la niña que hoy ya es una adolescente de 14 años aseguró que no va a parar hasta que la Justicia falle a favor de su hija. “Es agotador para toda la familia porque tenemos que estar otra vez todo el tiempo encima. Hace años que no podemos hacer una vida tranquila y él se pasea como si nada, en casa mi nena y mi familia presas por miedo”, señaló la madre. La familia materna sufrió amenazas y hasta intentaron llevarse a la menor por la fuerza. “No hubo allanamientos en casa del acusado ni pericias psicológicas. Cuando la nena habló en Cámara Gesell solo le permitieron hacerlo 20 minutos y no contó todo lo que quería”, dijo su madre.