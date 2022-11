Abogado denunció ciber ataque a sus correos: "Intromisión a mis datos personales y/o estafa"

15/11/2022 - 01:42 Policiales

Un abogado denunció un ciber ataque a su correo electrónico, lo que consideró "una intromisión ilegal de datos personales" y con "netos fines de estafa".

En el escrito, el abogado Guillermo Ruiz Alvelda denunció "intromisiones en mi correo electrónico por parte de personas desconocidas utilizando imágenes e invocando representación de conocidas firmas", "… como así con avisos de seguridad" vinculados con el servicio que administra, correos electrónicos de usuarios (entre los que me encuentro a través de mi correo personal…"

Amplió el denunciante: "... Pese a que en el cuerpo de los mails se insta al destinatario a ingresar a través de botones o teclas para recuperar datos o actualizar los mismos etc, no he efectuado ingreso alguno mediante tales ardides ni he denunciado los mails a los fines de recabar información suficiente para que se practiquen las investigaciones de rigor ante delitos que usan ilegalmente bases de datos y medios informáticos para su consumación".

Clarificó que hasta el momento, "… no he experimentado perjuicio económico alguno por justamente no haber seguido las instrucciones impartidas en los ciber ataques; pero obviamente el riesgo está latente ya que continúan llegándome dicho tipo de mensajes falsos por los que se intenta evidentemente lograr "tomar mis datos personales para desde allí operar en consecuencia. Ello no obsta a tener a los hechos denunciados como tentativas idóneas de comisión de ilícitos penales que, por mi precaución, no han prosperado sino que por el contrario, se han visto frustradas al no permitir los accesos requeridos por los atacantes".

Ruiz Alvelda profundizó: Hay antecedentes de hechos defraudatorios instruidos en la Fiscalía, con promoción de acciones penales, como así en la Dirección de Protección de Derechos del Consumidor, donde pueden requerirse informes de las numerosas denuncias de usuarios efectuadas en tal sentido, y solucionadas mediante acuerdos con reconocimiento de errores informáticos o vulnerabilidad de tales sistemas".

El letrado pidió "se tenga presente lo denunciado y por acompañados ejemplares de correos electrónicos que reflejan la situación arriba expuesta, solicitando que se proceda a la realización de las actividades propias en pro de establecer y prevenir la continuación de las maniobras denunciadas".