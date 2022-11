Toda una familia, imputada por el aberrante abuso de una adolescente de 14 años

15/11/2022 - 23:11 Policiales

Toda una familia fue detenida en un barrio de esta Capital, acusada de abusar de una menor de 14 años y la Justicia dictó ayer prisión preventiva a tres de sus integrantes. Pese al hermetismo en el que la fiscal Vanina Aguilera conduce el proceso, trascendió que el hecho se conoció el 4 de octubre pasado con la denuncia de una tía, a quien la menor confió que su padre y dos hermanos la manoseaban cada vez que bebían en demasía.

Su madre, sabía lo aberrante de la convivencia y le habría respondido que callara todo e hiciera cuenta que no pasaba nada. El 4 de octubre, la tía interpuso la denuncia ante un organismo policial. El 11 partieron las órdenes de allanamiento, refrendadas por el juez Darío Alarcón. El 14, los psicólogos escucharon a la menor en Cámara Gesell. Quebrándose, pero fuerte, la adolescente confirmó todas las sospechas. Relato de la menor “Hace mucho tiempo que mi padre, de 48 años, me manosea cada vez que se emborracha. Lo mismo me hacen mis hermanos, de 20 y 29 años”, habría ahondado la jovencita. “Se lo conté a mi mami, pero no hizo nada”, acotó la damnificada. Con los cuatro presos, la Fiscalía profundizó el proceso y acudió a médicos clínicos y psicólogos. Todos habrían confirmado haber visto en la paciente signos y síntomas de neto abuso sexual. Sin otros aspectos, la fiscal acudió ahora a audiencia y en su transcurso bregó por la prisión preventiva para los cuatro integrantes de la familia. En audiencia presidida por la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, Vanina Aguilera fue enfática: “La víctima presenta signos de abuso sexual y los responsables son el padre, dos hermanos y una madre que prefirió mirar para otra parte”, habría indicado la funcionaria. “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y el vínculo”, serían los cargos enrostrados al padre y los dos hermanos. “Partícipe necesario de abuso sexual”, fue la figura atribuida a la progenitora.

Enfrente, los abogados defensores, Delfín Santillán y Carlos Ríos López instaron a que sea desestimada la preventiva. En su lugar, se dicte el sobreseimiento, o bien falta de mérito, y/o cambio de calificativa. A su turno, la magistrada refrendó la prisión preventiva para los tres hombres. No fue así para la madre, al entender que no había “riesgos procesales”, trascendió en los tribunales. Fundamento de Salas “Con respecto al progenitor y los hermanos de la menor, se han acreditado riesgos procesales, por lo que es conveniente dictarles prisión preventiva”, subrayó Salas. “Sin embargo, a los efectos de resguardar los derechos de los imputados, dicha prisión preventiva la voy a disponer en plazo de 6 meses, reafirmando el carácter netamente cautelar y no punitivo de la misma, así como la obligación estatal de no restringir la libertad de los detenidos más allá de los limites necesarios para asegurar que no impedirán el desarrollo de las investigaciones y que no eludirán el accionar de la Justicia”, ahondó la magistrada. En ese contexto, la jueza exhortó a la Fiscalía “à a los efectos de que avance con la investigación y pueda concluir esta etapa”, al concluir la audiencia y notificar a las partes.