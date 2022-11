Cinco personas serán juzgadas por el brutal crimen de un ganadero

15/11/2022 - 23:53 Policiales

Un ex policía, su esposa docente, un anciano compadre y dos hermanos “pesados” serán juzgados desde el 28 de noviembre, acusados de confabular para asesinar a un ganadero, cuyo cuerpo luego fue incinerado en la caja de su camioneta.

Ricardo Peñaflor fue ejecutado el 6 de agosto del 2019 y su cuerpo fue hallado dos días después en un camino inhóspito que conduce a Brea Chimpana, a 50 metros de la ruta 157, límite de Frías y Catamarca.

Su triste fin conlleva una mezcla de traición, odio, deudas y dos presuntos sicarios que habrían reducido al hombre a cambio de apenas $ 20.000. Con el fantasma de la prisión perpetua en la atmósfera, en el banquillo de los acusados estarán Saúl Gerez, de 74 años; el ex policía Lindor Alfredo Rodríguez y su esposa, docente, Claudia Viviana Pereyra (51); Jesús Osmar Pinto, de 47 años y Daniel Ramón Pinto, 38.

El tribunal será conformado por los vocales, Graciela Viaña de Avendaño, Julio Carmelo Vidal y Luis Eduardo Achával. El equipo de fiscales estará integrado por Alfonso Arce y Gustavo Montenegro. En la defensa, Osvaldo Díaz, Lucía Niño y Juan Frías.

La querella, potestad de Abel Mauas. Según la investigación, Peñaflor era compadre de Gerez. Aquel 6 de agosto, el anciano debía firmar un documento ante un escribano en que cedía tierras al compadre por negocios. En teoría, Gerez cambió de opinión y acordó con los otros sujetos, deshacerse del ganadero.

“Eran las 18.30. Detrás entraron los Pinto y le apuntaron con dos armas de fuego (a Peñaflor). Cada uno tenía una 38. Jesús quería pegarle con un hierro a ‘Peña’ y yo se lo quité”, reveló Gerez. “Saúl, no dejes que me peguen, decía ‘Peña’. Igual le ataron las manos “y me dijeron que la cosa no era conmigo, que no me metiera”, ahondó Gerez.

“Llegaron luego Rodríguez y su mujer. Le dieron un paquete a los Pinto y hablaron un rato”, subrayó Gerez, en alusión a $ 20.000, al parecer para financiar el crimen de su compadre. Entre todos, redujeron a Peñaflor. Lo cargaron en su camioneta.

Como la víctima gritaba, los Pinto lo golpearon para que se callara. Ya en el destino elegido, “Ramón Pinto le dio tres tiros, pero Peña seguía con vida. Rodríguez sacó su arma de la cintura y dijo: ‘Así se pega’, y le dio un tiro en la cabeza y lo mató”, sintetizó Gerez. Posteriormente, “Rodríguez sacó unos bidones con gasoil y empezó a rociar la camioneta. Sacó un encendedor rojo del bolsillo y le prendió fuego. Después, todos salimos por la vía y comenzamos a caminar hacia Brea Chimpana. En el camino, nos alcanzó un auto con la esposa de Rodríguez.

Antes, Rodríguez me entregó el arma con la que mató a Peñaflor, un 32 largo: ‘Encargate y tirala por ahí en un hoyo’, me dijo”, finalizó el anciano. Casi una semana después, Gerez se quebró ante la policía de Catamarca y confesó el homicidio, pero clarificó que todo fue obra y plan del ex policía y su esposa maestra.









Una multiplicidad de móviles posibles: odio,

traición, infidelidad y dos hermanos sicarios

Siempre sobre la base del relato de Gerez, el ex policía odiaba a Peñaflor porque lo acusaba de tener un amorío con su esposa docente. En cuanto a él, pese a su historia, el móvil sería la obvia ambición económica, al igual que por el lado de los hermanos Pinto. “Ojito con hablar porque tus hijos van a pagar”, habrían advertido los Pinto al anciano tras el asesinato. “No dejes huellas porque te voy a cortar los pies. Metele un tiro que se c...”, habrían tramado entre los hermanos, en alusión a Gerez. “El 7 de agosto, Rodríguez y su mujer se presentaron en mi casa y me pidieron que no comentara que ellos estuvieron en todo y que me iban a pagar buena plata”, agregó. Mal que le pese al grupo, lo que hace ruido en la cabeza de los fiscales es por qué Gerez sigue vivo, pese a que él mismo se corre hacia un costado en la cadena de mandos y atribuye todos los estragos al matrimonio y a los hermanos. En el debate, apuestan los expertos, serán visibles los roles individuales.