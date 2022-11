Niña le reveló a su maestra que su vecino la quiso violar

16/11/2022 - 22:29 Policiales

La Policía y la Justicia investigan la denuncia de una docente jubilada, la cual alertó que una niña a la que le brinda apoyo escolar, le reveló que había sufrido un intento de abuso por parte de un vecino.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, en la noche del martes, una docente de 66 años domiciliada en el barrio Calasanz de la ciudad Quimilí, departamento Moreno, se presentó en la Comisaría 9ª de la Mujer y la Familia.

La mujer manifestó que realiza trabajos como maestra particular de varios niños y que horas antes, una de sus alumnas de sólo 10 años, le había manifestado con cierto nerviosismo que quería contarle algo.

Ante esa situación, la docente la llevó a un sector de su casa donde pudieran hablar tranquilas y allí le preguntó a la menor qué le sucedía y ésta le manifestó la traumática situación vivida.

"El viernes cuando estaba por cambiarme en mi casa, entró (mencionó al vecino) y me quiso violar, me agarró fuerte y me tapó la boca", comenzó relatando la niña a su maestra particular.

Siguiendo con su relato y ante las preguntas de la docente, la pequeña aseguró que ella había gritado y que el vecino se había escapado.

Sin dudarlo, la maestra particular llamó de inmediato a la madre de la menor, y al preguntarle si sabía lo que le había sucedido a la niña, se llevó una sorpresa cuando del otro lado escuchó decir: "Sí, si me contó".

La docente quedó estupefacta al escuchar a la madre de la pequeña decir que no denunciaría, y que no le creía a su hija, además de que ella le había preguntado al acusado y que éste se lo había negado, para luego decir que la madre del supuesto depravado estaba enferma.

El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Vanina Aguilera, la cual interiorizada de los pormenores ordenó un informe socioambiental y que la niña fuera traslada hoy al Ministerio Público Fiscal para una entrevista.