Intentó abusar de su ex y le robó $5.000 al encontrarla en la calle

23/11/2022 - 23:38 Policiales

Una adolescente pidió ayuda de la policía porque su ex pareja la atacó en la calle y le robó dinero, tras una discusión. Antes había intentado abusarla sexualmente por lo que ella decidió ponerle fin a la relación.

Según denunció la víctima (18), oriunda de la localidad de Estación Simbolar departamento Banda, mantuvo una relación con el acusado por más de dos años la cual finalizó hace un mes cuando el mismo intentó someterla a sus bajos instintos.

La adolescente, que no quiso denunciar a su ex por el ataque sexual, contó que el día de ayer su ex pareja la interceptó en la calle y tras romperle el bolsillo del pantalón le robó 5 mil pesos.

La víctima explicó que tras el ataque el sujeto se dio a la fuga a bordo de su camioneta. Sostuvo que desde el momento que cortó el vínculo, éste la hostiga, la amenaza de muerte, manifestándole que la mataría si la encuentra en la calle.

La Dra. Pilar Gallo, fiscal de turno, ordenó que fuera aprehendido por lo que la policía —a cargo del subcomisario Ariel Adoassio—, salió tras los pasos del violento y logró apresarlo. Secuestraron el dinero.