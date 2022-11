Huérfana de madre, jovencita fue abusada por sus tres tíos

27/11/2022 - 00:32 Policiales

Dos hermanos cayeron presos en El Zanjón, sindicados de abusar sexualmente de su sobrina entre los 9 y 17 años, tras el fallecimiento de su madre en un accidente de tránsito.

De acuerdo con el proceso que impulsa la fiscal Vanina Aguilera, ya han sido detenidos dos tíos maternos y un tercero está en la mira de Justicia, según fuentes de la investigación.

El prólogo de esta historia negra comenzó el 22 de septiembre pasado. La representante legal de un colegio privado alertó a la Justicia sobre un caso relevante tras una reunión con su gabinete de psicólogos, ante quien una alumna se quebró y confesó que desde hace una década era abusada por sus tres tíos maternos.

Los tres sujetos la habrían abusado en casa de la abuela y en la de una bisabuela. Esta última vivienda había sido convertida en un pretendido refugio contra los violadores, obviamente sin éxito alguno, explicaron los funcionarios.

Sin vueltas, directo al "hueso"

Dado a la contundencia del relato, la fiscal Aguilera puso en marcha el andamiaje legal para cortar la barbarie carnal y enviar a prisión a los tres degenerados.

En ese propósito, rápido se plegó la jueza de Género, Norma Morán, quien refrendó la realización de los allanamientos y las detenciones al menos dos de los sujetos.

Ya están encerrados y los cargos dominantes contra los acusados son "abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente"; "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente" y "abuso sexual simple".

"Yo les decía que no me toquen más, pero ninguno me hacía caso", reveló la víctima al equipo de psicólogos de la Fiscalía, brindando precisiones sobre la cantidad de veces que los tíos la manosearon y la accedieron, especialmente en las noches mientras el resto de la "familia" descansaba.

La abuela también fue imputada por los abusos

Sin ningún tipo de dudas, la fiscal Vanina Aguilera acaba de imputar también a la abuela de la menor, madre de los tres tíos abusadores.

Pese al hermetismo en que el proceso es pulido, trascendió que años atrás la jovencita supo confiar a su abuela que por las noches era abusada por sus hijos, pero la mujer no hizo nada para frenarlos.

Es más, por el contrario, habría persuadido a la nieta a no decir nada, menos denunciar, alegando que tendrían problemas con el padre de la víctima.

Desde esa complicidad, la abuela habría mirado para otra parte cada vez que sus hijos tomaban por asalto la cama de la nieta, ya sin sutilezas la convertían en un blanco sexual.

La fiscal avanza en la causa y la abuela también fue alcanzada por las imputaciones, pero aún se ignora si en grado de partícipe o encubrimiento.

Las noches, una pesadilla

Con tres tíos y su madre contra las cuerdas, ahora la Fiscalía define prioridades. Por lo pronto, se viene una audiencia de prórroga de detención para dos detenidos.

A la vez, Aguilera debe indagar a la abuela, quien continúa en su casa ya que presentaría algunas dificultades en su salud. En tercer plano, los psicólogos trabajan fuerte ávidos de indagar en la salud mental de todos los protagonistas, aún cuando sus actos los presentaron en autenticidad.