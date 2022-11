Juez niega libertad para el "monstruo" que abusó por 20 años de su hija

27/11/2022 - 00:38 Policiales

El juez de Ejecución Penal, Rubén Seiller, desestimó el pedido de libertad condicional para un condenado a 13 años, en junio del 2018, al ser hallado culpable de abusar sexualmente durante dos décadas de su hija adolescente y convertirla en madre 10 veces.

Se trata de Héctor Virgilio Villalba, denominado el "monstruo de Concháyoj", Sarmiento, juzgado por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y delito continuado". La víctima recordó en el juicio que todo comenzó en los `90. Villalba era pareja de la madre de la víctima. Un día llevó a la menor, con 11 años, a los obrajes para que le cocinara y le lavara la ropa. Allí comenzó la pesadilla sexual de la menor. Abusada, maltratada, se convirtió en madre 10 veces.

"Me has arruinado la vida", gritó la víctima en el careo que se realizó ya en las audiencias del juicio. "A los 14 tuve mi primer hijo; me golpeaba con un látigo y me obligaba a parir en casa; cuando nacían, los anotaba y daba su apellido. Se me murieron dos chiquitos. Por orden suya los enterré cerca de casa. Hoy, cuatro de mis hijos están conmigo y los otros trabajan lejos", relató ante los jueces.

La ex jueza Rosa Falco apresó a Villalba en 2013. En el 2018 fue juzgado. Los camaristas Élida Suárez de Bravo y Alfredo Pérez Gallardo votaron para que se lo condene a 13 años y la vocal María Eugenia Carabajal juzgó que le cabían 14 años de cárcel. Ahora, el juez Seiller rechazó la condicional porque deben asistirlo con pericias especiales para su reinserción.