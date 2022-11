Un municipal golpeó a su ex al encontrarla en la casa de su madre

28/11/2022 - 01:58 Policiales

Un violento empleado municipal bandeño atacó a golpes a su ex pareja cuando ella se encontraba de paseo con una de sus hijas en la casa de su ex suegra —madre del acusado—, en el barrio 25 de Mayo de La Banda.

El episodio salió a la luz en horas de la mañana de ayer, cuando una joven ama de casa se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia y contó que su ex pareja y su ex cuñado la golpearon. La mujer (34) expresó que hace un mes se separó del acusado —de apellido Gómez, de 38 años— por los constantes maltratos, y dijo que tiene 4 hijos con el sujeto: de 10, 14, 16 y 18 años.

Sobre el hecho de violencia contó que durante la noche del sábado fue a visitar a su ex suegra a pocos metros de su casa, en compañía de una de sus hijas. Informó que en un determinado momento llegó el empleado municipal al inmueble de su madre, en estado de ebriedad y al encontrarla allí comenzó a agredirla verbalmente; acusándola de tener otras relaciones amorosas.

Tras la agresión verbal sobrevinieron los golpes por lo que su ex suegra y su hija intervinieron para hacer cesar el ataque. Allí la dueña de casa hizo ingresar a su hijo en una de las habitaciones y la víctima con la menor lograron huir.

Cuando la joven madre se encontraba en su casa fue sorprendida por su ex cuñado en su inmueble y comenzó a gritar: "Quién le pegó a mi madre", para empujar a la ex pareja de su hermano.

La mujer cayó al suelo por lo que su sobrina —que estaba de paseo en su casa— tomó una madera y lo atacó hasta sacarlo de la propiedad.

Tras relatar el episodio, la damnificada manifestó que no deseaba realizar denuncia penal en contra de su ex sosteniendo que no quería perjudicarlo en su trabajo para que le pueda pasar la manutención para sus hijos.

Los uniformados se comunicaron con la Dra. María del Pilar Gallo —fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar— quien intervino de oficio y ordenó que se notifique al acusado de una medida de prohibición de acercamiento a ambos agresores.