"Te voy a desfigurar con ácido, te voy a matar, no me importa ir preso"

30/11/2022 - 02:03 Policiales

Abrumada por el hostigamiento y las amenazas de muerte de su ex pareja, que además la agredió físicamente en reiteradas oportunidades, una joven mujer se presentó en la policía y pidió ayuda.

Cerca de las 21 del lunes, en la Comisaría 14, una joven informó Que antes de llegar a esa dependencia fue sorprendida y amenazada de muerte por su expareja, de quien está separada hace tres meses.

La víctima, domiciliada en el Bº Dorrego, contó a los uniformados que su ex (de apellido López, residente en el Bº Jardín) era "hostil", por lo que dio por finalizada la relación y desde entonces comenzó a "perseguirla" y amenazarla de muerte.

"Esto no va a quedar así. Me has arruinado la vida", fueron los dichos del sujeto cuando se presentó en la casa de su ex y continuó diciendo: "Te voy a reventar la jeta de una piña", para luego atacarla a golpes.

Según contó la joven, su ex le manifestó que la va a matar: "Me arruinaste la vida, me dejaste así porque sí". Además explicó que el día domingo su ex nuevamente arribó a su casa en dos oportunidades.

Cuando se presentó por segunda vez le manifestó: "Te voy a desfigurar con ácido, te voy a matar, no me importa matarte e ir y estar preso", para luego robarle las llaves de la casa y su teléfono celular y darse a la fuga.

La Dra. Ximena Jerez, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, ordenó que la víctima sea examinada por Sanidad.

También dispuso que se busque al acusado y fuera apresado.