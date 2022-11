Un crimen segado por la ambición, odio y sicarios rentados por $ 20.000 es ventilado en juicio oral

30/11/2022 - 02:06 Policiales

Con un detenido clave separado del proceso por "inimputabilidad", comenzó ayer el juicio en el que un tribunal intentará develar el brutal asesinato del ganadero Artemio Peñaflor, cuyo cuerpo fue hallado incinerado el 8 de agosto de 2019 en el límite de Frías y Catamarca.

"Homicidio calificado agravado por el concurso de dos o más personas" es la figura que alienta el fantasma de la prisión perpetua. El grupo está acusado de engañar, reducir, maniatar, golpear y ejecutar a Peñaflor el 6 de agosto de 2019. Sus restos fueron hallados atados e incinerados en la caja de su camioneta dos días después, en un camino inhóspito a Brea Chimpana, a 50 metros de la ruta 157.

Desde las 10 de la mañana, los vocales Luis Eduardo Achával (presidente), Graciela Viaña de Avendaño y Julio Carmelo Vidal abrieron el debate con solo cuatro imputados en el banquillo: el ex policía Lindor Alfredo Rodríguez y su esposa, docente, Claudia Viviana Pereyra (51); Jesús Osmar Pinto, de 47 años, y Daniel Ramón Pinto (38).

En el recinto se informó que el quinto imputado, Saúl Jerez, de 74 años, en la etapa intermedia (el lunes último) había sido declarado inimputable por la vocal María Eugenia Carabajal, a solicitud de la defensa oficial, Mónica Miranda, partidaria de la exclusión de su cliente o suspensión del juicio.

Junta psiquiátrica

Las fuentes señalaron que al enfrentar graves problemas de salud, Miranda instó a una junta médico-psiquiátrica. En efecto, los expertos concluyeron que Jerez no se encontraba en condiciones de afrontar un proceso de tamaña magnitud y la vocal lo apartó del caso, al parecer por inimputabilidad, deslizaron las fuentes.

Por otra parte, el abogado Osvaldo Díaz (representa a los Pinto) requirió ayer el desplazamiento de la querella, a cargo de Abel Mauas, "por falta de legitimación", según explicó el letrado. El tribunal dispuso un cuarto intermedio y después notificó su resolución. "Al no haber formulado requisitoria de elevación a juicio", el rol de Mauas se convertiría en figura adhesiva no autónoma de la Fiscalía. Podrá preguntar, más no alegará, ni pedirá nada, en la etapa decisiva del juicio oral.

Posteriormente, el alto cuerpo receptó las declaraciones de los testigos. Entre los más importantes seencuentran dos policías y el forense que trabajó ante el descubrimiento del cuerpo de Peñaflor.