Según Saúl Jerez, el matrimonio financió a los hermanos Pinto

30/11/2022 - 02:09 Policiales

La hipótesis de la Fiscalía era muy clara con el ex imputado Jerez, ya que solo él se había quebrado y confesado todo ante la policía de Catamarca. Ahora que fue declarado inimputable, es un dilema qué ocurrirá con su declaración y el valor que tendría en el juicio.

En los dichos de Jerez, Peñaflor (su compadre) arribó a su casa el 6 de agosto. Debían trasladarse a un escribano para que Jerez cediera tierras, como parte de negocios en común. "Eran las 18.30. Detrás entraron los Pinto y le apuntaron con dos armas de fuego. Cada uno tenía una 38. Jesús quería pegarle con un hierro a 'Peña' y yo se lo quité", explicó Jerez. "Saúl, no dejes que me peguen, gritaba 'Peña'. Igual le ataron las manos y me dijeron que la cosa no era conmigo, que no me metiera", profundizó.

En primera persona

"Llegaron luego Rodríguez y su mujer. Le dieron un paquete a los Pinto y hablaron un rato", en alusión a $ 20.000, al parecer para financiar el homicidio de su compadre. Entre todos redujeron a Peñaflor y lo cargaron en su camioneta. En el camino, la víctima gritaba y los Pinto lo golpeaban para callarlo, porque no le habían tapado la boca. Ya en el destino elegido, "Ramón Pinto le dio tres tiros, pero Peña seguía con vida. Ahí, Rodríguez sacó su arma de la cintura y dijo: 'Así se pega', y le dio un tiro en la cabeza y lo mató", resumió Jerez.

Después, "Rodríguez sacó unos bidones con gasoil y empezó a rociar la camioneta. Sacó un encendedor rojo del bolsillo y le prendió fuego. Luego, todos salimos por la vía y comenzamos a caminar hacia Brea Chimpana. En el camino, nos alcanzó un auto con la esposa de Rodríguez. Antes, Rodríguez me entregó el arma con la que mató a Peñaflor, un 32 largo: 'Encargate y tirala por ahí en un hoyo', me dijo", acotó Jerez.

En síntesis, dejó entrever que el ex policía mató a Peñaflor porque lo engañaba con su esposa, pero clarificó que los sicarios fueron los hermanos Pinto. Una vez que la causa fue girada a Santiago (aquí fue hallado el cuerpo) partieron redadas. Ninguno de los cuatro detenidos abrió la boca. En consecuencia, el único que proveyó las piezas clave del crimen fue Jerez, quien no formará parte del "pelotón" juzgado.