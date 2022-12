Brutal: madre e hija le dieron una despiadada golpiza a una joven

03/12/2022 - 01:37 Policiales

Una mujer se presentó herida ante la policía y denunció que minutos antes fue sorprendida por dos mujeres —madre e hija— cuando regresaba a su casa y tras insultarla le propinaron una violenta golpiza.

Según consta en la denuncia que realizó Valeria (42) el salvaje ataque se registró cerca de las 11.30 de la mañana del jueves cuando ella caminaba por calle Lavalle con destino a su vivienda en el Bº Mama Antula, de La Banda.

Al llegar a la intersección con calle San Luis —en el barrio Textil— observó que la acusada, de nombre Rita junto a su hija Agustina (18), se desplazaba hacia su dirección logrando cortar su paso.

En ese momento las acusadas comenzaron a insultarla para luego tomarla y darle golpes en distintas partes del cuerpo hasta derribarla al piso. Allí la "agarraron" del cabello y arrastraron varios metros.

La víctima contó que tras una despiadada golpiza la adolescente le pidió a su madre que cesara con el ataque, pero Rita no entraba en razón y gritaba: "No te metas, igual la voy a hacer c.... a ésta, para que deje de hablar, esta prostituta". Al ver que Valeria tenía graves heridas en su cuerpo, Agustina logró sacar a su madre de encima de la víctima y le pidió que se retiraran. Como pudo la damnificada llegó hasta le colegio donde se encontraba su hijo, y luego pidió ayuda a los uniformados.

La mujer lesionada expresó que con anterioridad la acusada había mantenido un entredicho con su hermano (25) y en esa ocasión ella salió en defensa de su familiar. Tras ese episodio la acusada la amenazaba a través de WhatsApp, donde le decía: "Dónde te vea te voy a hacer re c.…"