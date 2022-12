Una mujer fue detenida por amenazar de muerte y acuchillar en dos ocasiones a su ex pareja

04/12/2022 - 00:42 Policiales

Un gravísimo hecho de violencia se registró en la localidad de Vilelas, departamento Juan Felipe Ibarra. Un hombre denunció que su expareja se presentó en su lugar de trabajo y lo acuchilló en dos ocasiones; dijo además que lo amenazó de muerte.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, el damnificado de 40 años, sería oriundo de Santa Fe, aunque residiría en la mencionada localidad, declaró ante los policías el infierno que vivió el último jueves. El hombre tenía dos heridas cortantes por las que tuvo que recibir puntos de sutura en su axila y en su brazo izquierdo. Afirmó que fue atacado por la madre de sus hijos.

Explicó que tiene dos hijos con la acusada, de quien se separó hace un año medio. Señaló que ese jueves, recibió un llamado telefónico de su ex, quien le pedía que le llevara pañales. Pasado el mediodía, cuando salió de su trabajo, se dirigió en compañía de un amigo a la casa de su ex llevándole los pañales, pero la mujer comenzó a insistirle que regresara a la casa con ella. Él se negó, ya que afirma que la relación no podía continuar.

En ese momento la mujer habría comenzado a insultarlo y amenazarlo, diciéndole que lo mataría, que luego mataría a sus hijos y ella se suicidaría.

Posteriormente, ella le exigió más dinero y él fue a buscar plata a la camioneta de su amigo, pero al regresar, ella había ingresado a la casa, por lo que él se retiró.

Sin embargo, 10 minutos más tarde, la mujer se presentó en el taller del amigo del damnificado, donde éste se hallaba y se abalanzó sobre él con un cuchillo, provocándole las heridas.

Tuvo que intervenir el amigo del denunciante para reducir a la mujer y quitarle el arma blanca, hasta que minutos más tarde arribó la Policía después del escándalo generado.

El hecho fue informado a la fiscal de turno en ese momento, Dra. Cecilia Gómez Castañeda, la cual interiorizada de los pormenores, solicitó una orden de detención en contra de la agresora, medida a la que la jueza de Género dio luz verde y la Policía concretó la medida en las últimas horas.