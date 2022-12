Psicólogos trazan la salud mental de los cuatro imputados en brutal homicidio de Ricardo Peñaflor

05/12/2022 - 01:09 Policiales

Los psicólogos evaluarán mañana la salud mental de los cuatro detenidos por el asesinado de Ricardo Peñaflor, al ingresar el juicio en su etapa crucial por el triste fin del ganadero, en teoría ultimado el 6 a tiros y hallado incinerado el 8 de agosto del 2019 en el límite de Frías y Catamarca.

Se encuentran imputados el ex policía, Lindor Rodríguez; su esposa docente, Viviana Pereyra, y los hermanos Jesús Osmar Pinto y Daniel Ramón Pinto, sindicados de cobrar $ 20.000 para "cargarse" a Peñaflor.

El juicio se destacó hasta el viernes por una serie de testimoniales que trasladaron las sospechas a Rodríguez y a Saúl Jerez, quien fue declarado inimputable por un grupo de psicólogos y psiquiatras, a horas de arrancar el debate oral y público.

Hoy, sin actividad en la sala

Con un integrante del tribunal de licencia hoy, las audiencias se reanudarán mañana. Declararían tres psicólogos, quienes asistieron a todos los detenidos ni bien cayeron presos, en agosto del 2019.

Luego, ofrecerían sus testigos los abogados Osvaldo Díaz (por los Pinto) y Juan Frías, representante legal de Rodríguez y Pereyra.

Ni bien cesen los testigos, el alto cuerpo pasará al análisis de la prueba, y alegatos. En ellos, los fiscales Alfonso Arce y Gustavo Montenegro acusarán formalmente al grupo del horror en que trazó sus últimas horas el ganadero Peñaflor.

Un solo plomo secuestrado en la cabeza de la víctima

El ganadero muerto a tiros y quemado en la caja de su camioneta, "hablará" con el informe de autopsia. Los expertos manifestaron que es vital que los forenses analicen la solitaria bala incautada en el cuerpo: sin embargo, Saúl Jerez se quebró ante la policía y dijo que fueron cuatro tiros: 3, de los Pinto y uno, de Rodríguez.

Según el anciano apartado del juicio, el jefe de todo "era el ex policía Rodríguez". Jerez indicó que el ex policía no podía ni siquiera ver a la víctima, ya que ésta le generaba trastornos, sin que jamás los blanqueara ante los amigos en común. Una teoría es por animales; otra, por celos.

Desde mañana, los fiscales elegirán bien cada testigo y es posible que las partes acuerden resignar el número de personas que solo se presentan a confirmar sus declaraciones y firmas.

En otro plazo descendiente, emerge la figura de los hermanos Pinto, a quienes Jerez acusó de desmayar a golpes a Peñaflor y cobrar $ 20.000 financiados por la pareja Rodríguez-Pereyra.

Esa acusación sobrevuela amenazante porque aviva el fantasma de la prisión perpetua, que sería trasladado a la acusación formal de los dos fiscales.