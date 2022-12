"Los gritos era desesperantes; tratamos de hacer equilibrio para que el colectivo no volcara"

05/12/2022 - 06:21 Policiales

A cuarenta y ocho horas del trágico choque entre dos camiones y un colectivo en el que viajaban 56 santiagueños, los sobrevivientes regresaron a sus casas y —a pesar de que se recuperan con el amor de sus seres queridos— no salen de la conmoción por el hecho.

Silvana Soledad Molina es una de las pasajeras que viajaba en el tour de compras, con destino a Paraguay, y chocó con un camión que quedó sobre la calzada tras haber sido embestido por otro vehículo de similar porte. Ayer dialogó con EL LIBERAL.

La joven, que reside en el barrio Sarmiento y tiene dos hijas, sufrió lesiones en las costillas y en una de sus piernas. Viajaba frente a la máquina de café del colectivo con la que impactó al salir despedida de su asiento.

El choque se registró cerca de la 1.15 de la madrugada del sábado sobre la Ruta 16 a la altura de la localidad chaqueña de Presidente de la Plaza. A causa del golpe falleció José Nieva, termeño que manejaba el colectivo; Gloria Fiore, una de las coordinadoras del tour; y Mario Roberto Herrera, uno de los camioneros involucrados.

"Yo estaba dormida, si me moría no hubiese sabido que fue un accidente. Me desperté con el impacto. Me golpee con la máquina de hacer café que estaba en frente. Gracias a Dios, la puedo contar", expresó. La mujer, que ya se encuentra en su casa con su familia reveló que: "Cuando abrí los ojos no sabía qué estaba pasando, mi marido me contuvo, y tratamos de no entrar en pánico", contó.

"Recuerdo que todos gritábamos. El colectivo se movía mucho —el vehículo quedó sobre la banquina empinado— y recuerdo que nos decían que corramos porque el micro se caía", enfatizó al mujer.

Silvana explicó: "Atento al peligro de que el colectivo cayera de lado, nos colocamos todos de la parte izquierda para balancear el coche. Yo que quería salir y a la vez también quería auxiliar a los que estaban ensangrentados. Mi marido me puso la mochila y me dijo corré al frente. Yo no me quería ir sin él".

Contó que la empujaron para que bajara. "Se sentía el grito desesperante de las coordinadoras que quedaron atrapadas en la cabina con el chofer que estaba ya muerto. En ese momento salió Abel Nieva (hijo del conductor), el muchacho estaba en estado de shock".

Una vez ya fuera del rodado Silvana y su pareja asistieron a los heridos: "En un momento miro hacia atrás y veo un hombre pidiendo ayuda para sacar a su señora del pastizal, ellos iban arriba, en la parte panorámica a la derecha. Fueron expulsados en el momento del impacto".

"Cuando caminé hacia el camión, que hasta ese momento yo creía que era un auto o una combi porque estaba partido al medio, vi unos peluches entonces me desesperé. Pensé en mis hijas y comencé a gritar para que los ayuden. Gritaba de dolor creyendo que había un bebé". Contó.

La ayuda fue inmediata, según contó Silvana. Paramédicos, Bomberos y Policías llegaron con prisa al lugar. Los heridos más graves fueron trasladados urgente al hospital 4 de Julio de Chaco donde recibieron las primeras curaciones, pero más tarde fueron trasladados a nuestra provincia en un avión sanitario.

Al igual de Silvana y su esposo, el resto de los pasajeros fueron trasladados a la ciudad Capital en un micro. Por fortuna la gran mayoría de los heridos se encuentra fuera de peligro, tratando de sobreponerse emocionalmente ante la tragedia que vivieron.