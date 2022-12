Revocan el cese de prisión de Diego Paris y volverá a ser detenido para esperar tras las rejas el juicio por abuso

06/12/2022 - 11:04 Policiales

La jueza de control y garantías, Sara Haron, revocó hoy el cese de prisión y ordenó la detención de Diego Paris, acusado de abusar a cuatro jóvenes.

La medida acaba de ser notificada a las partes, al concluir la audiencia solicitada por la Fiscalía. De esta manera, el organizador de eventos de cómics será detenido en las próximas horas, hasta que sea sometido al juicio correspondiente el año próximo.

Vale subrayar que fue liberado el 14 de julio por la jueza de Control y Garantías, Sara Harón, al entender que llevaba excedido en tres meses la fecha de prisión preventiva, cuya prórroga procuraba la fiscal Jésica Lucas.





Cuando retorne a prisión, Diego Paris deberá esperar por el juicio en 2023, por presunto abuso sexual de varias jóvenes a quienes captaba con castings para interpretar a la Mujer Maravilla en sus eventos y a quienes habría dormido con una sustancia, para luego aprovecharse de ellas.

Se estima que la causa convocará a más de 20 testigos, entre ellos familiares de Paris, quien fue reintegrado a la sociedad, con reglas de conducta en que se le ordenó absoluta distancia de los citados.





LAS ACUSACIONES POR LAS CUALES VUELVE A PRISIÓN

Virginia García, fue la primera joven que denunció a Diego Paris, provocando luego un efecto dominó, con acusaciones de mujeres que desde hace años padecían situaciones parecidas.





Poco después de que el organizador de eventos quede libre, la joven reveló que lo había cruzado en al menos tres ocasiones, en una semana.

"Me dio un ataque, me empezó a latir muy rápido el corazón, quería llorar. Tengo un botón antipánico pero tenía apagado el celular. Le avisé a la seguridad, pero no podían hacer nada al ser un lugar público", aseguró la joven de 19 años.