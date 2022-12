Diego París ''violó las restricciones'' y lo detuvieron de nuevo hasta que se ventile el juicio por abuso

07/12/2022 - 00:07 Policiales

Diego París pasó la noche en la Seccional Cuarta y hoy sería alojado en el Centro Único de Detenidos, al habérsele revocado ayer el cese de prisión por "violar reglas de conducta" y "entorpecer" la investigación en que enfrenta cinco denuncias por abuso sexual.

La causa comenzó el 18 de marzo del año 2020 y la prisión preventiva ha sido dictada el 16 de junio del mismo año: cinco mujeres le atribuyen ataques sexuales en diferentes lugares. El organizador de eventos de cómic fue excarcelado el 14 de julio pasado -cese de prisión- por la jueza de Control y Garantías, Sara Harón, al interpretar que llevaba excedido en tres meses la fecha de prisión preventiva. En audiencia, el escenario fue diametralmente opuesto ayer y París regresó a la sombra de una celda.

Los fundamentos de unos y otros

Al tomar el protagonismo del requerimiento, la fiscal Jésica Lucas señaló que París "incurrió en un entorpecimiento de la investigación y violó las medidas que le fueran fijadas en julio último".

Persuasiva y enfática, la funcionaria ahondó: "... El imputado ha violado medidas delicadas al menos con tres de las víctimas y denunciantes. "Le fueron impuestas restricciones e impedimento de contacto que desoyó. En una ocasión, en el interior de una entidad crediticia; otra, frente a una plaza y la tercera vez, en la Anses..."

Lucas profundizó: "También, la investigación ha establecido que el entorno de París ha abordado a dos víctimas", precisó la funcionaria. Los voceros deslizaron que una familiar le dejó en claro a las denunciantes: "Todas las denuncias se van a caer pronto...", trascendió.

No es todo. Al fundamentar su posición, la fiscal resaltó que París también vulneró la orden terminante de no ausentarse de su residencia legal. "Arribó una asistente social y no lo encontró en su vivienda".

En definitiva, Lucas especificó ayer: "Los operadores jurídicos no podemos carecer de sensibilidad y perspectiva de género. Desde esa dualidad, inequívoca, es que tenemos la certeza de que el imputado ha revictimizado a las víctimas y no corresponde otra medida que revocarle el beneficio concedido a mitad de año...". En clara sintonía con la Fiscalía, el querellante, Miguel Torres, instó a la inmediata detención de París.

Por el no a la detención

Después, la defensa a cargo de Eliana Ramos Yapur y Javier Leiva, contragolpearon con un "no a la detención". Para los abogados, "nuestro representado no violó medida alguna y su libertad no representa un peligro para sí mismo, mucho menos para las denunciantes o su grupo familiar".

A su turno, la jueza Harón dejó en claro que en consideración al delito investigado, fijó restricciones en un radio de 200 metros porque las víctimas deben ser protegidas. Y juzgó que claramente el imputado "las ha violado en varias oportunidades".

Harón señaló que hubo un familiar del sujeto que fue directamente a increpar a dos víctimas, advirtiéndoles que iban a pagar por lo denunciando. "Se trató de una clara intimidación", acotó Harón.

Desde ese nuevo contexto, la magistrada incluyó ayer la adhesión de nuestro país a tratados y convenios internacionales tendientes a resguardar a las víctimas mujeres. En tal sentido, resolvió: "… Revocar el cese de prisión que se dictara oportunamente y ordenar su inmediata detención".

Patrones: Cloroformo y "Mujer Maravilla"

Al amante de los cómics caracterizaban presuntos patrones en común: un empecinamiento con la "Mujer Maravilla" y el supuesto empleo de líquidos vinculados al "cloroformo". Representa un líquido incoloro, dulce y agradable. Se utiliza como disolvente y en la elaboración de refrigerantes, resinas y plásticos. Y depende del olor por sí solo para determinar el riesgo potencial de una exposición.

En el caso de París, las denunciantes lo consideraron peligroso, con un excesivo apego a la ropa de la "Mujer Maravilla", cual fetiche que los jueces podrán indagar cuando lo juzguen. Todas las jóvenes manifestaron que les sugería u ofrecía trabajar para sus eventos, con una condición innegociable: vestirse como la "Mujer Maravilla".

El imputado sospechaba que se le venía la noche

París intuía que se le venía la noche. Habría preparado un bolso y aguardó un llamado telefónico de sus abogados. Al anoticiarse de que el cese de prisión ya era historia, esperó en su casa el arribo de un patrullero.

Primero, fue conducido ante un médico y posteriormente los policías lo alojaron en la Seccional Cuarta. Sus abogados tramitarán hoy, temprano, que sea trasladado al Centro Único de Detenidos, en la ex Fandet, en la zona oeste de la ciudad Capital.

Ante este cambio de escenario, quedaría sin efecto la audiencia fijada ante la Cámara de Apelaciones, el 29 de diciembre venidero, ya que todo devendría en abstracto ante la detención de París, deslizaron los voceros judiciales.