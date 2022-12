La atacó a golpes y la obligó a desnudarse: ahora fue condenado a 6 años de cárcel

08/12/2022 - 20:53 Policiales

Un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva, después de que su defensa aceptara el acuerdo de juicio abreviado propuesto por la Fiscalía, que acumuló tras graves hechos de violencia de género contra dos víctimas diferentes en La Banda.

Fuentes judiciales informaron que el acusado, de apellido Gerez, fue sentenciado a 6 años de cárcel por la jueza de Control y Garantías, Dra. Roxana Menini, la cual homologó el acuerdo propuesto por la fiscal, Dra. Ximena Jerez y la Dra. Paula Salazar, y que la defensa del acusado aceptó y éste admitió su culpa.

Durante la audiencia, la Dra. Jerez relató que el acusado cometió al menos tres hechos de violencia de género. El primero en diciembre del 2019, cuando ambos regresaron de una fiesta y alrededor de las 7, el acusado comenzó a realizarle una escena de celos desmedidos.

El imputado la habría comenzado a golpear con sus puños en diferentes partes del cuerpo y no conforme con ello, la habría obligado a desnudarse y permanecer así.

En un momento ella le imploró que la dejara vestirse para ir al baño en el patio de la vivienda y luego de insistirle, éste aceptó. Ella aprovechó un descuido e intentó escapar, pero el acusado la interceptó, la arrastró y trató de cortarla con vidrios.

Una vecina auxilio a la joven y él se dio a la fuga.

El segundo hecho ocurrió en mayo del 2020, ocasión en la que el acusado le hizo una nueva escena de celos cuando residían en calle España. En un momento la amenazó diciéndole: "No entendés que si no sos mía no sos de nadie, y si te vas de aquí te mato y luego me mato yo".

La joven pasó la madrugada en vilo, mientras el acusado la amenazaba. En un descuido ella se escapó y pidió auxilio a unos albañiles en una obra en construcción.

Cuenta falsa de Facebook y amenazas

El tercer hecho que la fiscal Ximena Jerez le endilgó al ahora condenado, fue cometido contra una segunda víctima en octubre del 2020, según se desprende de la causa.

La investigación pudo corroborar que fue el acusado el que a través de una cuenta falsa de Facebook, le escribió un mensaje al hijo de su ex, la denunciante, asegurándole que lo que atacaría en la calle si lo encontraba, como ya lo había hecho con su madre y su padre, y que se iba a "cobrar" lo que le habían hecho.

La mujer al tomar conocimiento le recriminó esas amenazas a su hijo, y Gerez la amenazó de muerte también a ella, diciéndole que "pagaría" por lo que le había hecho y la damnificada radicó la denuncia.