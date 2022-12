Juzgan a "Sopa" Herrera por “matar” a un amigo mientras jugaban a la Ruleta rusa

10/12/2022 - 23:56 Policiales

Quince meses después del horror, la Justicia envió a juicio a un joven del Bº Mariano Moreno sospechado de asesinar al amigo, pese a que él se defendió al señalar que la víctima se disparó sola, mientras jugaban a una especie de “ruleta rusa”.

En audiencia, la jueza de Control y Garantías, María del Huerto Bravo Suárez, hizo lugar al requerimiento de la fiscal Celia Mussi, quien atribuye a Agustín “Sopa” Herrera, de 22 años, el “homicidio simple” de su amigo, Lorenzo Bravo. Según el proceso, Herrera reside en Patrocinio Díaz y Tercer Pasaje, del Bº Mariano Moreno.

En tanto, Bravo en el Bº 750 Viviendas sector Siglo XXI. La historia y el dilema La acusación indica que la noche del 15 de septiembre del 2021, Herrera organizó un encuentro en su casa. Invitó a varios amigos, entre ellos a Bravo, a quien buscó en su casa de la zona sur. Para la investigación, alrededor de las 23 se precipitó lo peor.

Herrera le disparó en el rostro a Lorenzo con un revólver calibre 32 y la víctima pereció poco después en el Hospital Regional.

Después, Herrera se escapó en una motocicleta con su novia. Distante de esa hipótesis, Herrera declaró: “Estábamos viendo unos videos de música en la tele y consumiendo marihuana”... “Yo estaba haciendo girar el revólver en la mano y al segundo lo agarra Lorenzo y hace lo mismo”.

Continuó: “En ese momento no sé si se le resbala y lo aprieta y ahí se siente el disparo. Lo miro y le agarro el arma. Yo estaba como a un metro y medio de él y se cayó. Ahí me asusto y agarro la moto que andaba manejando. Mi novia estaba cocinando en esos momentos. Estaba dando la espalda”, afirmó “Sopa”.

La reacción tras el susto

Al continuar su relato, el acusado afirmó: “Me asusté y no sabía qué hacer. Llamé a mi padre, a mi mamá, a mi hermana, a la ambulancia. Yo me he ido en la moto. No me la ha dado él (por su padre). Yo tenía la llave. Eso fue todo lo que pasó. Todos estábamos asustados. Lorenzo es mi amigo, como de mi casa. Mis padres y mi hermana no tienen nada que ver en esto; ni mi novia tampoco, no me encubrieron en nada”, enfatizó.

Vale recordar que “Sopa”estuvo tres días evadido de la Justicia. Fueron libradas siete órdenes de allanamientos y detención. Herrera cayó preso el 17 de septiembre en un domicilio de los tíos de su novia.