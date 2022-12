"Mañana te voy a c... matando de un tiro", la brutal amenaza que causó revuelo total en el interior

11/12/2022 - 00:34 Policiales

"Mañana te voy a c... matando de un tiro. Que digo, ahora mismo voy y termino con esto", resolvió con total desparpajo, un vecino de Sol de Mayo, generando terror en su ex pareja, quien corrió a la policía.

De acuerdo con la causa que conduce la fiscal Andrea Juárez, el acusado sería de apellido Soria y la víctima Acosta, padres de cinco menores. Ante la policía, la denunciante manifestó que se encuentra separada del individuo, pero que igual la atosiga con insultos irreproducibles y cuestionamientos sobre su vida privada.

"¿De dónde vienes... de algún camino?", disparó el sujeto, con expresiones llenas de odio y no menos alcohol. Como su ex pareja no le dio entidad a sus palabras y se fue a descansar, él fue por detrás y se acostó a su lado, ahondó ella en la denuncia.

Allí, habría intentado recomponer su derruido vínculo, pero la mujer no quería verlo ni en fotos. Entonces, el sujeto volvió a la carga con insultos denigrantes. A la vez, le dejó en claro que la asesinaría al otro día, pero rápido juzgó: "Que mañana, ya termino con esto hoy" y fue en busca de su escopeta para matarla.

Hijos y su madre, replegados en el monte protector

Los hijos de la ex pareja contemplaron a su padre al recoger una escopeta, regresar hacia la casa, para cumplir su juramento. Al instante, su madre escapó por la ventana y corrió a la casa de su abuela.

De inmediato, los menores se abalanzaron sobre el padre y uno pudo arrebatarle la escopeta, con lo cual el progenitor se alteró aún más.

Empecinado en matar a su ex pareja, el sujeto corrió por la casa insultando a todos por igual, sin distinción de sexo o edad, confiaron los propios niños a la policía.

Bochorno "cronometrado"

Después de casi cuatro horas, el bochorno arribó a la policía, cuyo personal puso al tanto de todo a la fiscal Andrea Juárez, se supo en Sol de Mayo.

La funcionaria pidió luz verde y los efectivos después secuestraron la escopeta a Soria, quien no pudo agredir a tiros a su ex pareja, generándole la certeza de que sin la colaboración de sus hijos, quizá el agresor se habría salido con la suya.

Ahora, Soria fue conducido a la ciudad Capital para que enfrente la indagatoria ante la fiscal Juárez. "Amenazas" son los cargos enrostrados, y ahora la funcionaria dispondría pericias y una amplia investigación. Sea cual fuere el pronóstico, se intuye que Soria tiene los días contados junto a su ex e hijos.