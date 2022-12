Amenazó con matar a su ex si no regresaba con él, terminó preso y secuestran un revólver

13/12/2022 - 23:44 Policiales

Un hombre, acusado de haber amenazado de muerte a su ex pareja y a la familia de ésta, fue detenido en el marco de un allanamiento y los uniformados secuestraron un revólver y numerosos proyectiles.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, una mujer se presentó ante los efectivos policiales de la Subcomisaría Comunitaria de Nueva Francia angustiada, en donde relató que su ex, no aceptaba la ruptura de la relación y la había amenazado de muerte.

La damnificada reveló que el denunciado, de 69 años, no acepta que ella ya no quiere continuar la relación sentimental que los unía y él la amenazó con matarla si no regresaba con él.

El acusado también habría amenazado a los familiares de la mujer que habrían intentado interceder y la denunciante aseguró que temía por su vida y la de su familia, ya que el hombre siempre portaba un arma de fuego entre sus pertenencias.

El hecho fue informado a la fiscal de turno de la Unidad de Violencia de Género, Dra. Judith Díaz, la cual interiorizada de los pormenores, solicitó una orden de detención en contra del denunciado. La jueza de Género, hizo lugar a la medida y los policías irrumpieron ayer en el domicilio del sospechoso, el cual fue reducido y le secuestraron un revólver y proyectiles en su poder.

En las próximas horas, el ahora detenido será trasladado al edificio del Ministerio Público Fiscal para prestar declaración de imputado, acusado del supuesto delito de "Amenazas calificadas". Además, ordenó que se perite el arma para establecer si es apta o no para efectuar disparos.