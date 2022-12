Una huella dactilar y la figura de un sujeto en un video, claves para esclarecer robo fallido a la Unse

15/12/2022 - 00:44 Policiales

El ingreso de delincuentes en la Secretaría Administrativa de la Unse causó conmoción ayer por la mañana en la comunidad universitaria y movilizó a efectivos de la Policía Federal, de la Provincia y Gendarmería Nacional. Con el correr de las horas, se supo que pesar de que los delincuentes revolvieron papeles y muebles, al parecer no alcanzaron a llevarse nada de valor. De todos modos, las fuerzas de seguridad investigaban anoche para esclarecer el hecho.





Ya había algunos avances. El ingreso de los malvivientes se habría producido el martes a la hora del partido entre Argentina y Croacia. Fue descubierto ayer miércoles al iniciarse la jornada, a las 7.30. Entraron por una ventana y literalmente tomaron por asalto las oficinas de la Secretaría Administrativa de la Unse, concretamente el despacho y el área de contaduría y presupuesto.





Se trata de áreas relacionadas con tareas de los servers que controlan la gestión contable. Fuentes de la investigación descartaron cualquier imprevisto que fuese a entorpecer el cobro de sueldos de empleados y docentes.





"No quedó ningún equipo de computación en su lugar; aparentemente no se llevaron nada, al menos nada saltó hasta las 20 que los empleados estuvieron haciendo un relevamiento general", indicaron las fuentes. "Todo estaba muy desordenado, pero los equipos, computadoras, teclados, monitores, impresoras y una fotocopiadora, todo eso lo había amontonado en cajas y las habían dejado preparadas junto a las ventanas de esas oficinas, creemos que los habían preparado para llevárselos, pero algo pasó y no pudieron hacerlo". Los delincuentes además habían sacado un inodoro y un videt de uno de los sanitarios.





Peritos de Gendarmería habrían localizado una huella buena que era motivo de análisis al cierre de esta edición. Pero lo que alentaba anoche las esperanzas de dar con los malvivientes es que en una de las cámaras del patio de la universidad se alcanzaría a ver a una persona con barbijo a la hora del partido cuando en la zona no había nadie.





Para los investigadores es posible que esa personas hubiera servido de "campana" en una hipotética banda de rateros. Las fuerzas de seguridad trabajan en la presunción de que se trató de un intento de robo.