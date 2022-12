Profesora de Educación Especial acusó a su novio de golpearla

15/12/2022 - 01:07 Policiales

Un empleado de comercio fue detenido acusado de haber atacado a golpes a su pareja, después de que ésta le reclamara por una supuesta infidelidad. El acusado ya había sido denunciado por otro hecho de violencia hace un año.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, una joven de 28 años, profesora de Educación Especial, se presentó en la Comisaría Primera de la Mujer y la Familia, para denunciar al agresor.

La damnificada relató que alquila un departamento en el barrio Centro, donde casi todas las noche se queda a dormir su novio, el cual reside en el barrio Borges.

En cuanto al hecho de violencia, señaló que cerca de la medianoche del lunes, ella le recriminó una presunta infidelidad y el acusado habría reaccionado de forma violenta, comenzando a insultarla y le propinó un puntapié en su pierna izquierda.

Mientras la golpeaba, el acusado vociferó: "Te voy a hacer r….. y si me denuncias no me importa".

La profesora aseguró que temía por su integridad, ya que hace un año ya lo había denunciado y en ese momento la Fiscalía le había impuesto medidas restrictivas, pero luego retomaron la relación.

Ahora la fiscal de turno, Dra. Cecilia Gómez Castañeda, interiorizada de los hechos y los antecedentes, solicitó una orden de detención contra el acusado, medida a la que la jueza de Género hizo lugar y se concretó ayer.