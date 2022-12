Declaró el gendarme "Iván" y acusó a "Ema" de asesinar a Reynoso en un encuentro pactado

16/12/2022 - 00:03 Policiales

La Fiscalía separó ayer al gendarme Orosman Gómez de sospechas tras el homicidio de su pareja, Matías Reynoso, perpetrado durante una cita al parecer de tinte sexual en La Tijera, Banda. Gómez entonces pasó de sospechoso a testigo.

Ahora la investigación se centra en un individuo apodado "Ema" y en segundo término, un fisicoculturista llamado "Pana", ambos presentes en el encuentro pactado entre los cuatro protagonistas de esta trágica historia.

Al declarar ante el fiscal José Piña, el gendarme Gómez habría contado que "Pana" se comunicó con él (24 horas antes) y le ofreció concertar un "cuarteto", en relación a sexo entre cuatro hombres. El otro integrante sería "Ema", indicó.





Todos coincidieron en que se reunirían el miércoles. Así, primero Reynoso, Orosman Gómez ("Iván") buscaron en auto a "Pana" y después" a "Ema". Ya en su destino, en la oscuridad, los cuatro habrían iniciado el encuentro.

Aunque no trascendieron detalles de la declaración de Gómez, si se sabe que dijo que en un determinado momento, Reynoso se tomó el cuello y habría exclamado: "¿Qué me has hecho?". Ello conmocionó al gendarme y puso en alerta inmediatamente a "Ema", quien habría amenazado a todos con un cuchillo de 32 centímetros de largo.

Siempre sobre la base del relato del gendarme, todos comenzaron a correr, seguidos por "Ema". El presunto agresor alcanzó al gendarme y lo forzó a ponerse de rodillas. Con gritos de "te mataré si no haces lo que te ordeno", el gendarme habría aclarado que en la oscuridad perdieron de vista a Reynoso, quien corría por un camino, gritando: "Éste nos va a matar a todos..."

Fue entonces que "Ema" obligó al gendarme, con "Pana" incluido, a ascender al coche y huir. Después de varios kilómetros, el efectivo habría resuelto estrellarse contra otro vehículo, de regreso a La Banda, ya que estaba seguro de que "Ema" terminaría también con él, al igual que con Reynoso.

Tras al accidente, el gendarme quedó atrapado en su coche. "Pana" huyó y se entregó más tarde en la Seccional 12. Ema hizo lo propio y fue apresado anteanoche en el Bº Jerarquizados Municipales de Capital.

Urgente, la Fiscalía envió a la calle a sus hombres. Fueron allanadas la casa de la novia de "Ema", madre de un niño en común, y secuestradas prendas de vestir. Asimismo, incautó media docena de celulares, dos de ellos propiedad de la víctima. Más allá de la explicación del gendarme, los investigadores se aprestan a la apertura de los celulares, en procura de cotejar la versión del ahora testigo con el historial de los celulares.





En su versión habría destacado el jueves que conocía a "Pana" desde hace menos de un mes. Ahondó que ya habían tenido con él un encuentro casual en La Tijera, "escenario" que no les era desconocido, al igual que Reynoso, porque habituaban alejarse del centro y buscar privacidad allí. Clarificó que no conocían de antemano a "Ema".