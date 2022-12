Homicidas de Rábago piden nulidad o una pena más atenuada

24/12/2022 - 03:25 Policiales

Nueve meses después del veredicto, dos jóvenes acudieron a un tribunal de alzada resueltos en que le sean atenuadas, o declaradas nulas, sendas condenas de 9 años de prisión por el "homicidio simple" de Franco Rábago, agredido a trompadas y patadas el 18 de noviembre del año 2019.

Se trata de Esteban Acuña e Ignacio López. El 14 de febrero, los vocales Graciela Viaña de Avendaño, Raúl Santucho y Julio David Alegre Paz los condenaron como "coautores" del crimen del joven, a la salida de un boliche. El fallo fue unánime, no así la pena. Para Viaña y Santucho, López y Acuña debían ser condenados a 9 años de cárcel. En tanto, Alegre Paz instó por una pena de 8 años.

Según la Fiscalía, Rábago recibió una trompada de López; ya desmayado, otros golpes de Acuña en la cabeza. El joven fue socorrido, llevado a su casa. El 24 de noviembre fue conducido al Hospital Regional. Lo asistieron los profesionales y detectaron que padecía doble fractura de cráneo y coágulos que minaron su fortaleza y 24 horas después desembocaron en "muerte cerebral" y el deceso.

Ante un tribunal de alzada, conformado por las vocales, Olga Gay de Castellanos, Gabriela Núñez de Cheble y Sandra Generoso, el abogado Sergio Brandán, por Acuña, y Osvaldo Pérez Roberti, por López, abogaron por el cambio de calificativa a "homicidio preterintencional". A su vez, la fiscal María Alejandra Holgado y el querellante, Javier Leiva, instaron a la confirmación de los 9 años.

Cuáles son las diferencias entre el homicidio simple y preterintencional

El debate gira en torno a un homicidio simple, o bien preterintencional. Esta última figura se concreta cuando el agresor actúa con la intención de causar un daño en el cuerpo o en la salud, con un medio idóneo para ello, pero finalmente le provoca la muerte.

Para la defensa, López y Acuña no quisieron causar la muerte de Rábago. Diferente es el criterio de la Fiscalía y la querella. Sin embargo, según Holgado y Leiva, en el baile afloraron diferencias y odios. Acompañado por su amigo "Popo" Díaz, Rábago subió a su moto. Arribaron a Castelli y avenida Colón, cerca de la casa de Acuña, se cruzaron con López y el anfitrión. López atacó a Rábago de una certera trompada al rostro y lo desmayó.

La víctima quedó tirada en la calle. Sin atisbo de piedad o contemplación, apareció Acuña y comenzó a golpearlo en la cabeza. Ninguno atinó a deducir siquiera que las trompadas y patadas en el cráneo provocarían consecuencias. Los gritos de los vecinos forzaron a los agresores a huir. Uno a su casa y el otro, a la calle.

Vómitos, agonía en silencio, intervención quirúrgica y deceso

Franco Rábago fue socorrido y trasladado a su casa en el Bº Sarmiento. Pese a que habría vomitado sangre, el jovencito arribó y no informó nada a su familia. Se fue a descansar. Se sabe que soportó dolores en silencio, hasta que no pudo más y el 24 de noviembre se lo confió a un hermano porque ya no daba para más.

Urgente, lo trasladaron al Hospital Regional. Para los expertos, había arribado demasiado tarde. Advirtieron coágulos y doble fractura en la cabeza y organizaron una urgente intervención quirúrgica. El joven no pudo ser estabilizado y desembocó en muerte cerebral y el posterior desenlace.