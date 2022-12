Conmoción por una pareja que se roció alcohol y se prendió fuego en medio de una violenta discusión

27/12/2022 - 10:26 Policiales

Momentos de terror se vivieron en la madrugada de este martes, cuando se reportó un terrible caso de violencia en la ciudad capital: una pareja que se roció alcohol y se prendió fuego en medio de una discusión por de más tensa. Revisaron el monoambiente donde sucedió todo y hallaron evidencias de una dura gresca.

Se trata del terrible hecho de violencia que tuvo lugar este martes 27 cerca de las 1.30 de la madrugada en una vivienda ubicada en calle Uriarte del barrio Centenario de la Ciudad Capital.

Fue en ese domicilio que un masculino identificado como M.A. de 53 años, habría mantenido una fuerte discusión que retornó en pelea con una mujer identificada como S.V. de 44 años.

Según informaron fuentes policiales a EL LIBERAL, ambos se rociaron con alcohol prendiéndose fuego al instante y sufriendo, en consecuencia, quemaduras importantes en varias zonas de sus cuerpos.



Heridas de gravedad

El hombre habría resultado lesionado en dirección de cara, torso, ambos brazos. Por lo que fue trasladado hacia el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo de la ciudad Capital. Por su parte, la mujer se encuentra en estado de shock con aparente lesiones en su tórax.

Monoambiente desordenado

personal del Criminalística a cargo del oficial ayudante Novicoff, y la oficial Sub Inspector Pérez, Cria M y F, y la C/ Jasmila Abrahám de 21 años, DNI 43961018 (pariente de la C/ Villalba), quien en la oportunidad tenía las llaves del domicilio ya mencionado. Se procedió a ingresar al domicilio donde se observo en el mono ambiente en primera instancia desorden, producto de una gresca, y el piso mojado. En segunda instancia se observa un pantalón y remera para hombre quemados en su gran parte, un bidón de cinco litros de alcohol, un encendedor en la ventana, un papel quemado en una meseta y por último varias colillas de cigarrillos.

Seguidamente personal de criminalística procedió al trabajo de fijación y levantamiento de todo lo mencionado en presencia del testigo hábil (jasmila Abraham). Trasladado con su respectivas cadenas de custodia.

