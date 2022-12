Falleció el "Bandeño" y el Bº Independencia es un polvorín

29/12/2022 - 23:37 Policiales

Tres días después del brutal enfrentamiento armado en Bº Independencia, falleció ayer Braian Lautaro Rodríguez, alias "Bandeño", y su tragedia tensionaba anoche al barrio por advertencias de venganza y complicaba el escenario a los cuatro detenidos.

El epicentro del horror, en la siesta del 26 de diciembre, fueron las calles 507 y 406 donde "Icardi", de 16 años; su hermano, "Chuchu", "Toro" y "Panzón", atacaron mortalmente, a tiros, al adolescente fallecido ayer jueves.

Confirmada la muerte del joven, la fiscal Belkis Alderete agravó ayer los cargos a los cuatro jóvenes, llevándolos de "homicidio en grado de tentativa" a "homicidio simple" y quizá agravado por el uso de arma.

Los hermanos "Icardi" y "Chuchu" fueron notificados sobre los nuevos cargos e indagados ante sus abogados, Carlos Taboada y Carlos Ríos López, quienes les aconsejaron abstenerse de abrir la boca. El cuadro se tornó muy difícil para los cuatro sujetos, ya que la muerte del "Bandeño" aguó toda estrategia excarcelatoria.

Vigilia y amenazas

En medio del luto, trascendió que las redes sociales exteriorizaron extrema tensión. Amenazas de ambos bandos y respuestas en el grupo del Bº Independencia. En esencia, un sujeto escribió por anoche: "Nadie entra hoy al barrio; y el que pasa, cae..."

En pos de evitar más sangre, la policía montaba una vigilancia tensa. Los unos y los otros se asumían neutralizados, pero los voceros sugerían que la policía no se quedará toda la vida en las calles del ahora peligroso Independencia.

Todos por el homicidio en riña, sálvense quien pueda, o la debacle



Ni bien la vida se le esfumó de las manos al adolescente Rodríguez, arrancó una nueva batalla en los cuatro detenidos. Picaron en punta los abogados de "Icardi" y "Chuchu" , Carlos Taboada y Carlos Ríos López.

Los letrados fijaron los cimientos de un homicidio en riña. La Ley lo destaca (o lesiones en riña) "cuando en una pelea, donde toman parte más de 2 personas, ocurre una muerte o se producen lesiones y no se puede saber quién las causó; entonces se considera autores de las lesiones o el homicidio a todos los que ejercieron violencia sobre la víctima".

Sin embargo, suman cuatro los detenidos y nadie puede aventurar si los dos restantes no cargarán fuerte en contra de los dos hermanos. Ergo, imposible confirmar o descartar que el grupo no se desmadre en su afán por evitar que su estadía tras las rejas no se dilate más de la cuenta.

Más allá de cualquier reacción, visceral o racional, la fiscal Belkis Alderete adelantó que sacudirá todos los reductos, resuelta en establecer cómo y por qué Rodríguez pereció de un tiro en la cabeza.