Un quimilense, blanco de dos presuntas estafas con dólares falsos en escasas 24 horas

La Justicia estableció que un vecino de Quimilí, Moreno, fue estafado en la compra de U$S 300 falsos y al día siguiente un cordobés le ofreció venderle otros U$S 1.500 apócrifos, pero la maniobra fue desbaratada por la policía que incautó U$S 2.000 ilegales.

Según la causa de la fiscal Silvia Jaime, el 18 de diciembre un hombre de apellido Villarreal, de Quimilí, denunció la estafa en la Comisaría Comunitaria Nº 29. El damnificado ahondó que compró U$S 300 y pagó $ 75.000 a un desconocido. Al intentar depositarlos en su cuenta bancaria, le informaron sobre la ilegitimidad de la moneda extranjera.

Al día siguiente, un sujeto lo llamó por teléfono y ofreció la venta de U$S 2.000. En horas, se encontraron los dos protagonistas y también llegó la policía. Así, apresó a Rolando Barrera, 48, comerciante, a quien habría incautado U$S 2.000, en teoría falsos.

Barrera fue imputado por "estafa y falsificación de moneda en concurso ideal de delitos (arts. 172° y 282", última parte en función del art. 54° C.P) en perjuicio de Villarreal. Fue indagado y asistido por la defensora oficial, Luciana Jiménez.

Versión del detenido

Concretamente, Barrera habría declarado: "El primer contacto que tengo con él (denunciante) fue el 19 de diciembre. Me habían pasado su contacto, ya que le había comprado U$S 300 a otra persona. Yo le ofrecí U$S 1.500 para cambiar y él me ofrecía $ 250 por dólar y me dijo que me iba a comprar U$S 1.500. Acordamos hablar a la tarde y me mandó mensajes y me preguntó dónde andaría tipo seis y media de la tarde", relató Barrera.

Prosiguió: "Le contesté que estaba en la estación de servicio. 'Dame un rato que me desocupe y hacemos el negocio', me pidió. Entonces, me quedé en la estación de servicio desde las 19 hasta las 21, sentado afuera y después adentro tomando una gaseosa con un sándwich. Luego, salí y afuera me pidió los dólares, en un auto Fox Rojo. Me dijo 'son falsos'. Nunca hicimos la transacción y cayó la policía. Nunca hice ningún negocio con él".

Por ende, la fiscal Jaime reformuló los cargos y dejó el delito original, pero en grado de tentativa. Urgente, la defensora pidió audiencia y va directo al pedido de excarcelación.