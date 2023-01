Denuncian a personal de una clínica local por "abandono de persona seguido de muerte"

05/01/2023 - 00:56 Policiales

La Fiscalía investiga desde ayer la denuncia de una vecina de La Abrita, Silípica, quien habría accionado en contra del personal de una clínica de salud mental ubicada al norte de la ciudad, atribuyéndole "abandono de persona, seguido de muerte de su padre de 82 años. Con el patrocinio del abogado Luis Barraza, la denunciante, Gisela Sandra Daniela Díaz, detalló que su padre José Virgilio Díaz, falleció el 3 de enero en un centro privado de salud céntrico, "como consecuencia de una sepsis, según consta en el certificado de defunción", especificó.

"En julio, mi padre fue internado por un problema psiquiátrico a los efectos que tuviera los cuidados correspondientes", resaltó. "Cada vez que teníamos días de visitas, el personal nos mencionaba que se encontraba sedado y que era factible dejarlo descansar. Las pocas veces que pudimos verlo en todos estos meses de internación, se encontraba en silla de ruedas y dormido", subrayó Díaz. La semana pasada, "me llamaron de la clínica" e informaron que tenía fiebre y debía ser trasladado a otro centro asistencial de salud para su tratamiento.

Ya internado en un sanatorio céntrico local, "el personal médico me informó que tenía escaras (también llamadas úlceras por presión y úlceras de decúbito) y que eran lesiones en la piel y el tejido inferior que resultan de una presión prolongada sobre la piel. Las mismas no habían sido tratadas ni curadas debidamente", precisó la denunciante. Agregó que el personal de la clínica donde estuvo internado por meses "jamás informó sobre esta situación de mi padre y que podría ser la causal del desenlace fatal". Acotó: "Desde ayer (por el martes), trato de comunicarme para que me hagan entrega de la historia clínica la cual se niegan a hacerlo", indicó.

"Los encargados y/o personal lo abandonaron y pusieron en una situación de desamparo, privándolo de los auxilios o cuidados necesarios, puesto que mi padre por su edad y su condición fue incapaz de obtener los auxilios necesarios por sí mismo. Ello se agravó con la muerte del mismo, existiendo la causalidad entre las condiciones en que se lo dejó por parte de los denunciados y el desenlace fatal", precisó.

Pedirán la inmediata exhumación y autopsia

El abogado denunciante adelantó al cierre que solicitará la exhumación del cuerpo y la correspondiente autopsia, en procura de establecer las causas reales del deceso del anciano.

Pese a reservarse los alcances de la estrategia, Luis Barraza manifestó que se trató de un hecho muy doloroso, ante una familia que llevó a un ser querido ante los profesionales idóneos, y terminó falleciendo en las últimas horas.

Encomendará los alcances de la denuncia a la intervención de profesionales idóneos, trascendió.

