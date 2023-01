Expolicía santiagueño es denunciado por estafa piramidal y un empresario lo defiende

06/01/2023 - 22:58 Policiales

El exsubomisario, Jorge Washington Bulacio, fue denunciado hoy por un comerciante, quien lo habría sindicado de integrar una mesa de dinero y pergeñar una estafa piramidal estimada en U$S 3.500 en el año 2019.

Con el patrocinio de la abogada Karina Ibáñez, el denunciante, de apellido Ruiz, habría informado en la Fiscalía que conoció a Bulacio en el 2019, mientras regía en nuestro país un cepo al dólar.

En esas condiciones, Bulacio le habría sugerido a Ruiz que le entregase pesos argentinos y él le buscaría dólares para que ahorrase. Ruiz le habría entregado $ 26.000 y Bulacio le dio U$S 500. Luego, el ex subcomisario lo instó a prestarle esos U$S 500 que meses después le reintegró en U$S 700.

Merced a la confianza mutua, después volvió a pedirle los U$S 700 y le devolvió U$S 1.000. Meses después, Ruiz había ahorrado U$S 3.600 que no titubeó en prestarle a Bulacio, convencido en que le reintegraría más de U$S 4.000. Esta vez, no hubo retorno de ninguna índole, clarificó la letrada en su escrito.

Así, comenzó el peregrinar del comerciante. Para marzo del 2020, Bulacio le habría entregado un cheque por $ 50.000 y el comerciante pudo cobrarlos, a los pocos meses.

Transcurrieron dos años y Ruiz dejó de lado las formas y empezó a presionar a Bulacio. Un día, el expolicía le habría sugerido buscar la forma para cobrar un cheque por $ 600.000. Ruiz dijo no, porque dudaba de la naturaleza de la orden bancaria y le dejó en claro: "Pagame con plata".

Aún hoy el comerciante sigue esperando y a la fecha U$S 3.600 representarían $ 1.274.000, señalaron los voceros en la víspera.

El contexto

La presentación habría ingresado a la Fiscalía y la fiscal Celia Mussi comenzaría su instrucción en la semana próxima, dentro de un conjunto de nuevas denuncias con un mismo acusado: Bulacio.

La causa "madre" fue interpuesta meses atrás por más de U$S 7.300 y Bulacio fue acusado de perpetrar una estafa, alegando formar parte de la empresa "Crecer Construcciones", con oficinas en calle Mitre.

Empresario lo defiende

"No fue una estafa la de mi cliente; sino un proyecto empresarial-comercial que ha salido mal". Tajante, el abogado defensor de Bulacio, Horacio Pato, manifestó a EL LIBERAL que su representado no es un estafador, sino rostro visible de negocios en que todos sus integrantes compartían los riesgos y posibilidades de éxito o fracaso.

En diálogo con esta redacción, Pato adelantó que este lunes "declarará en la causa un empresario" (de la noche) quien dejaría en claro que la empresa "Crecer Construcciones" es una forma del mercado, cuyos impuestos son efectivizados religiosamente.

Espera y prudencia

Consultado sobre las causas que se le precipitan al exsubcomisario, el abogado adelantó que todo irá esclareciéndose a su debido momento.

En esa dirección, el empresario de la noche subrayaría que las denuncias partieron de personas que conformaban el mismo grupo inversor, cuyos números quizá no le fueron favorables. Abstrayéndose de unos y otros, la fiscal Mussi pediría pericias sobre cheques incautados a Bulacio.