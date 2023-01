La defensa y la Fiscalía, a todo o nada en el brutal homicidio del mecánico

09/01/2023 - 00:17 Policiales

Cuatro años y cinco meses después del asesinato del mecánico Eduardo Móttola, los tres detenidos requirieron el cese de prisión y la Fiscalía ha contragolpeado, con un pedido de clausura y elevación a juicio.

"Homicidio calificado por alevosía, por pago o promesa remuneratoria", son las imputaciones enrostradas a la peluquera Jésica Paola Díaz, representada por la defensora oficial, Analía Loto; al ex policía Federal, Juan Pablo Fernández, asistido por Diego Lindow y a Damián Nicolás Silva, asistido por Dalmiro Cruz y José Juárez.

El proceso recuerda que Móttola y Díaz eran amantes desde el año 2011. El 26 de septiembre del año 2017 el mecánico impugnó la paternidad de una hija de Díaz. El 29 de septiembre se reunieron y Díaz le dejó en claro que no alteraría su vida; menos, sufriría las secuelas la niña inscripta como hija por un gendarme.

La Fiscalía sostiene que la mujer contrató al ex federal, Fernández, con $ 500.000 financiados por Silva. Así, de la trilogía el resultante habría sido el crimen de Móttola.

Las antenas de celulares arriesgan que la noche del 6 de agosto del 2018, Fernández arribó a Santiago del Estero. Se alojó en una pensión de La Banda. Cerca de las 19 pagó, se retiró y apagó su celular. Entre las 21.35 y 21.40 habría ingresado al taller del mecánico del Bº Libertad.

"¿Vos sos Eduardo Móttola?", habría preguntado. "Sí", fue la respuesta del mecánico. El porteño sacó una pistola 9 mm y abrió fuego 9 veces y 5 dieron en el blanco. La víctima se desplomó muerta, por lógica decantación.

Una mujer habría intentado entrar al taller. - "No lo haga señora. Están robando", habría indicado el Federal. Huyó sin ser visto, pero fue detenido el 27 de septiembre del 2019. Le siguieron, la peluquera y Silvia, a los pocos días.

“Excesivo plazo de prisión preventiva”,

el fundamento de todos los abogados

“Excesivo plazo de prisión preventiva”, el fundamento de todos los abogados

Ahora, los abogados contragolpearon con pedidos colectivos de cese de prisión. “Excesivo plazo de prisión preventiva y un legajo paralizado desde hace más de un año”, fue el argumento de las tres defensas.

A su turno, Loto bregó por el cese de prisión y detención domiciliaria, fijando residencia en la casa de su madre, para que la peluquera cuide a sus hijos. Diego Lindow y Dalmiro Cruz fundamentaron el paso del tiempo, los vencimientos de los plazos para que continúen privados de la libertad y la ausencia de riesgos procesales.

Enfrente, la Fiscalía se aferró a la dimensión del crimen investigado, a la peligrosidad de los tres detenidos y el planteo de clausura y elevación a juicio. Finalmente, el querellante, Gabriel Coronel Chalfón, se plegó al criterio de la Fiscalía y la continuidad de la detención de los tres sujetos.

La decisión final será potestad del tribunal en la Cámara de Apelaciones, integrado por Inés Zamora, Olga Gay de Castellanos y Sandra Generoso, tras el receso por la feria de verano.

Trama de un asesinato macabro delatada por la tecnología, amores furtivos, odios y venganza

CELULARES: Las pruebas de la Fiscalía se basan en escuchas telefónicas, ubicación de las antenas de los aparatos de cada imputado y los testimonios de una hija de Díaz y su entonces pareja.

ALINEADOS: “La sábana del celular de Jésica Díaz indicarían comunicaciones con el número de Fernández...”, según la resolución en que les fue dictada la prisión preventiva.

¿MÓVIL?: Desde el día posterior a que se notificó la demanda de Móttola (impugnación de paternidad), impactos previos y el día del hecho, ubican a Fernández en la misma celda y antena” de celulares. Es decir, una comunicación entre la peluquera y el federal.

“SICARIO”: Sospechan que Fernández estuvo en Santiago y permaneció por 18 días. Entre junio y el 10 de julio. Y habría arribado a la casa de una familiar de Díaz.

TESTIMONIOS: Uno sostendría que una mujer (A.I) declaró que Díaz “amenazaba al señor Móttola. A éste lo voy a eliminar, no sabe con quién se está metiendo”, habría advertido.

CERCANO: También se destaca el relato de G.N, ex yerno de Díaz. “Silva estaba muy enamorado de Jésica, pero no iba a dejar a su pareja. Es quien consigue el dinero”. “El único punto de conflicto identificable era la relación sentimental con mujeres que se encontraban casadas, que no eran de envergadura”, subrayó el juez al resaltar la autopsia psicológica a Móttola. Cinco impactos de bala de grueso calibre en la zona del brazo... Dieron de lleno en la cara interna lateral de las costillas; dos le provocaron la muerte; uno atravesó el corazón y cavidad torácica.