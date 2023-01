Sigue detenido el menonita mexicano acusado de golpear a su esposa e hijos

12/01/2023 - 23:09 Policiales

Un menonita mexicano continuará detenido al menos 15 días, tras ser apresado, acusado de agredir a golpes a su esposa y someter a tratos similares a sus cinco hijos, en Pampa de los Guanacos, departamento Copo.

De acuerdo con la investigación de los fiscales Santiago Bridoux y Gabriel Gómez, la víctima habría revelado que su esposo la sometía a tratos humillantes al menos desde los últimos dos años.

En contexto, lo sindicó que arrojarle agua hirviendo, atacarla con cadenas, palos y un martillo y hasta haber expulsado a sus cinco hijos al monte y con sus abuelos.

"Lesiones y amenazas calificadas agravadas por el vínculo", son las imputaciones que erosionan el presente y futuro del menonita, quien con la víctima tienen 5 hijos en común: uno de 21 años y otros de 19, 15, 14 y 10.

Del relato de la damnificada, se desprende que el menonita le arrojó agua hirviendo en la cabeza. Al dolor y desesperación, se le sumaron ampollas y un escándalo en la familia, sin que ello traspasara los límites de la colonia menonita.

Sin discriminar a nadie

No fue todo. Ahondó la mujer que su pareja también maltrataba a sus hijos. Por ejemplo, habría golpeado a uno discapacitado; dos hijas corrieron espantadas a la casa de los abuelos y los otros dos hijos han sido echados de la casa y forzados a dormir en el monte y privados de todo alimento.

"Lo último fue cuando me llevó en el carrito. Me empujó y me tiró a la tierra. Ahí me golpeó a patadas hasta desmayarme", enfatizó la esposa a los policías de Pampa de los Guanacos.

Preso y lo que se viene

Con el menonita preso, ahora el juez ad hoc, Facundo Sayago, habría convertido en detención su aprehensión por 15 días. A la vez, los fiscales trabajan ya en un informe socioambiental que involucraría a toda la comunidad y sus autoridades, graficó un funcionario anoche.

Luego, los fiscales evalúan el día después. Cómo instrumentar medidas de restricciones, o bien exclusiones, cuando la víctima y el victimario residen en una misma comunidad interrelacionada y dentro de un mismo predio. Una alta fuente enfatizó que será clave el acompañamiento de las autoridades de la comunidad, el día después.