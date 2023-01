Pareja entró con machete en mano a la casa de una empleada de comercio y la amenazó

14/01/2023 - 00:13 Policiales

Un dramático momento cargado de angustia vivió una joven del Bº Avenida cuando una pareja ingresó a su casa por la fuerza, y amenazándola con un machete, la amenazó con matarla a ella y a sus hijos.

El violento episodio se registró a plena luz del día en una vivienda de calle África –de la ciudad de La Banda– cuando Cecilia se alistaba para ir a trabajar (ya que es empleada de comercio) y escuchó que desde la calle una mujer gritaba.

Los insultos de la acusada despertaron a los hijos de la mujer los que salieron junto a su madre a ver qué sucedía. Allí la víctima –de 43 años– pudo ver que se trata de Natalia, una vecina de la zona con quien tiene diferencias de vieja data.

En ese momento también se hizo presente Sergio, el esposo de Natalia, y destruyendo el portón de ingreso a la vivienda entraron por la fuerza con intenciones de golpearla.

La mujer logró tomar a sus hijos y refugiarse en su morada, por lo que en ese momento el acusado sacó un machete de gran tamaño mientras gritaba: "Con nosotros no te metas, vos sabes que soy capaz de cualquier cosa, te voy a cortar la cabeza, a mí no me importa nada".

Según consta en la denuncia que realizó Cecilia, cuando el acusado pretendía ingresar al inmueble para agredir a la víctima en ese momento llegó su padre –que había sido alertado por los vecinos– e impidió que entraran a la propiedad.

A los empujones el padre de Cecilia y algunos lugareños sacaron a los acusados de la casa hasta la vereda. Al ver que no se iban pidieron ayuda a la policía. Cuando personal de la Comisaría 15 arribó a lo lugar ya se habían dado a la fuga.

De inmediato los uniformados se comunicaron con la Dra. Alejandra Holgado –fiscal de turno– quien ordenó que busquen a los acusados y se los notifique de una prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con la víctima y su familia.

Además la representante el Ministerio Público Fiscal ordenó que la policía tome declaración testimonial a los vecinos y al padre de la víctima, quienes fueron testigos del violento episodio.

La joven damnificada contó que no es la primera vez tiene conflictos con los denunciado y que éstos constantemente la insultan en la vía pública o en su casa.