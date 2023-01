Escapaba de la policía, se metió a una casa y robó un celular

15/01/2023 - 20:44 Policiales

En la madrugada del viernes, mientras un vecino del barrio Juan Felipe Ibarra, descansaba en su casa un ladrón ingresó a su casa y le robó un celular.

Según consta la denuncia penal, el damnificado, de apellido Pérez se encontraba durmiendo escuchó un fuerte ruido proveniente del portó frontal y al ir a ver lo que ocurría se encontró con un intruso que le dijo, “tío quédese quietito me viene persiguiendo la Policía no haga ruido que me van atrapar”.

En ese momento, la víctima observó que el acusado sostenía en su mano un arma blanca, tipo machete.

Tras un forcejeo logró desarmar al ladrón, acto por el cual huyó del lugar.

Al regresar a su dormitorio descubrió que le faltaba su teléfono celular, por lo que realizó la denuncia en la que acusa a “Omela”, como el sindicado del robo.