Habla el Gendarme que perdió a su pareja: ''Esto fue un crimen por odio; todavía nos siguen matando sólo por ser gays''

18/01/2023 - 00:49 Policiales

A un mes del aberrante asesinato de Matías Reynoso, el joven que fue degollado mientras participaba de un encuentro sexual, su pareja –Orosman "Iván" Gómez– habló por primera vez y en exclusiva con EL LIBERAL sobre el ataque. Por el hecho están detenidos Marcelo "Pana" Contreras y Emanuel "Ema" Castaño.

"Esto fue un crimen de odio. Todavía nos siguen matando por ser gays. No hay otra explicación. Nosotros a Ema Castaño no lo conocíamos, no hubo pelea previa", expresó el integrante de Gendarmería Nacional que por estas horas se refugia en su familia en busca de contención para sobreponerse a la tragedia.

"Iván" como sus amigos lo conocen, contó que estuvo en pareja con Matías por más de 2 años y 6 meses, el domingo 11 de diciembre habían regresado de Corrientes, de donde él es oriundo, ya que habían ido a visitar a sus familiares. Sobre el brutal crimen de Matías, el gendarme manifestó que "Pana" les había propuesto un cuarteto sexual, consensuado y afirmó que no se pactó ningún tipo de contraprestación monetaria a cambio.

"Iván" continuó: "Aceptamos el encuentro, el miércoles a las 22.30 fuimos a buscar a "Pana" y de ahí él nos guía hasta la Besares y San Carlos. Allí se baja y va a buscar a Ema. Regresan juntos y suben al auto. Matías conducía, "Pana" detrás de él y "Ema" detrás de mí". Viajaron hasta un camino vecinal en la localidad de Las Tijeras.

"Estaba todo oscuro, mientras estábamos teniendo relaciones sexuales en un momento Matías grita '¡No! ¿Qué me hiciste?', ahí reacciono yo y veo que Emanuel tenía un cuchillo y le había cortado el cuello a Matías", enfatizó consternado. "Emanuel lo inmovilizada a Matías abrazándolo. Yo intentó quitarle el cuchillo, forcejeo con él. En ese momento quería llevar a Matías al hospital -el joven hacía presión con sus manos en el cuello para evitar desangrarse– y atino a subir al auto y cuando quiero encenderlo Emanuel me amenaza y me dice que me baje porque me iba a matar", relató.

Por varios minutos, en la oscuridad de la noche, en medio del monte "Iván" sostuvo que luchó para poder llevar a su novio al hospital, pero Emanuel siempre se lo impidió agrediéndolo y amenazándolo con un arma blanca.

"Me decía que le haga caso sino me iba a matar. Emanuel me pedía la llave del auto que él iba a manejar. Le pedí a "Pana" que me ayudara a quitarle el cuchillo y eso es algo que no entiendo por qué nosotros antes ya le habían quitado el cuchillo y no sé cómo él lo obtuvo de nuevo", remarcó.

"En ese momento "Ema" me pega un ladrillazo para derribarme. Ahí le digo a Matías que corra, que se salve él. Matías me hace caso y Emanuel sale tras él, yo también corro detrás de Emanuel para que no siga hiriendo a Matías", remarcó.

Continuó diciendo: "En ese momento saco mi celular y marco el 911, Ema estaba a unos 50 metros míos entonces le grito: 'mirá estoy llamando a la policía' y ahí él vuelve hacia mí entonces corro hacia un campo donde había luces".

"Cuando me alcanza me decía que me iba a matar porque lo había hecho correr. Me amenaza que vuelva al auto. Me dice que había perdido la llave del auto entonces le dije que le ayudaría a buscarla, pero que ayudemos a Matías", contó.

Según contó la víctima, "Pana" durante todo ese tiempo permaneció ajeno a esa situación. "Él siempre estuvo cerca del auto, nunca llamó a la policía ni ayudó a Matías. Él tuvo la oportunidad de pedir ayuda y no lo hizo. Yo estaba desarmado en ese momento. Emanuel estaba concentrado en atacarnos a nosotros", sostuvo.

"Cuando llegamos a donde estaba el auto me pide que le entregue el celular para que no llame a la policía. Le hago caso y me hace poner de rodillas, pensé que en ese momento me iba a matar. Cuando me estaba por apuñalar "Pana" le grita y le dice 'vamos, vamos', entonces me obligan a subir al auto y me dice que maneje yo", indicó.

Explicó: "De inmediato doy la vuelva y voy hasta la intersección donde estaba Matías y veo que estaba rodeado de gente. Ahí Emanuel, que iba del lado del acompañante amenazándome con el cuchillo me dice que no haga nada de lo contrario me mataría. "Pana" iba sentado atrás y no hacía nada".

"Me obliga a tomar la Ruta 11 y me decía cómo iba a limpiar sus huellas. Pensé mil veces cómo tirarme del auto y en un momento pierdo el control y choco con otro auto. Me desperté cuando el airbag se abrió y ellos se escapaban", sostuvo Iván.

El joven gendarme explicó que cuando logró salir del auto corrió hasta una casa donde se llevaba a cabo una fiesta y allí pidió ayuda. "Cuando llegó la policía me identifiqué como funcionario de Gendarmería y les pedí que fuéramos hasta donde estaba Matías. Al llegar, una médica lo estaba asistiendo y me decía que ya estaba muerto. Yo gritaba que le hagan RCP, pero ya nada se podía hacer", puntualizó.

Iván contó que desde entonces su vida se convirtió en una tragedia. "La condena social fue para nosotros y no para ellos que son unos asesinos. Todos los días me pregunto por qué lo mataron. Todo lo que pasó estaba pactado. No entiendo qué pasó", finalizó.

Mientras, la causa sigue siendo investigada.

''Nunca dejé de pensar cómo salvar a Matías''

Iván contó que trató de ayudar a su novio. "Nunca dejé de pensar cómo lo podía salvar. Nunca tuve la oportunidad de hacerlo porque también fui víctima de esta pesadilla. Tampoco él tuvo cómo defenderse", expresó el gendarme.

A través de EL LIBERAL envió un mensaje a la familia de Matías. "Por las noticias publicadas se me sindicaba a mí como detenido y sus familiares entendieron que no hice nada por él", expresó.

"Entiendo su dolor, pero yo en ningún momento lo dejé tirado; hice todo lo que pude para salvarlo. Pensé en tirarme del auto en movimiento para volver a buscarlo, pensé en qué movimientos podía hacer para evitar que me acuchillaran si huía", remarcó.

''Matías luchaba por los derechos de la comunidad''

Iván contó que es presidente de una organización social llamada "Peposa", donde Matías era secretario. "Era una organización creada por muchos amigos que luchamos por nuestros derechos. Hasta su suegra forma parte", remarcó. "Él era una persona noble, buena. Nosotros siempre hicimos trabajo social. Durante la pandemia viajábamos al interior para ayudar las personas con alimentos. No entiendo por qué lo mataron así", sostuvo el joven gendarme.

"Nuestra lucha era diaria. Con Matías salíamos a calle, marchábamos y militábamos pidiendo justicia por otros y ahora soy yo quien tengo que salir a pedir Justicia por él, mi vida se fue con Matías".

"Tenías proyectos juntos. Teníamos planeado casarnos, tener hijos. Hasta sus nombres habíamos elegido. Teníamos planeado viajar porque queríamos saber qué se sentía volar en avión. Todos nuestros sueños se terminaron", expresó consternado.

El gendarme se constituyó como querellante

El viernes en el Centro Judicial de La Banda se llevó a cabo una audiencia en la que el juez Carlos Ordóñez Ducca hizo lugar al pedido de Iván Gómez de constituirse como querellante en la investigación por su crimen.

"Uno de los abogados de los imputados se oponía a mi constitución como querellante por falta de legitimación para que yo pueda constituirme como querellante por cuestiones de tecnicismo jurídicos alegando que al no tener una relación perfeccionada como vínculo legal a través del matrimonio ni de una unión convivencial, no alcanza a satisfacer los recaudos de la normativa provincial", indicó.

"Quiero agradecer al juez que hizo lugar a mi pedido, no me dejaban ser parte de la causa porque con Matías si bien convivíamos no tenemos ninguna documentación. Yo dije que toda la sociedad nos conocía como pareja, nuestros amigos íntimos, nuestras familias. Ahora tenemos que llevar testigos para que acrediten nuestra relación. Creo que hay un poco de discriminación y solo es porque somos gays", explicó.

El gendarme manifestó que buscará el cambio de carátula: "Queremos que se los investigue y juzguen a los dos como un crimen de odio. Que nadie vuelva a vivir la pesadilla que yo pasé con Matías".

Explicó que no hubo ningún motivo en ese momento que pudieran provocar el brutal asesinato: "Emanuel mató a Matías y después se fue a dormir con su mujer como si nada hubiese pasado, sin ningún remordimiento", puntualizó. "Confío en la justicia y sé que se hará justicia por nuestro caso".