Sujeto denunciado por golpear a su pareja y denigrar a su bebé

21/01/2023 - 22:46 Policiales

Un joven fue denunciado por su propia hermana, tras descubrir que había golpeado a su pareja con quien tiene un bebé al que denigra tildándolo como hijo de otro, en una vivienda de Brea Pozo, San Martín.

De acuerdo con el procedimiento de la Comisaría 36, la denuncia fue interpuesta en contra de "Melón", 19, sospechado de agredir a trompadas a su pareja de 17 años, con quien tiene un bebé de un mes de vida.

Todo se habría precipitado al amanecer. La pareja despertó con hematomas en el ojo izquierdo y los pómulos. "Anoche, 'Melón' me hizo re c.. porque también le dije cosas", fue la respuesta de la víctima, quien no desea formular denuncia.

El hecho es gravísimo, ya que ambas familias conocen sobre los incidentes de violencia. Es más, la propia damnificada habría manifestado a sus hermanas que tiene miedo de que su pareja golpeé también a su bebé.

La denuncia explica que "Melón" no tiene límites. Insultaría y amenazaría con pegarles a su pareja y a su madre. Les gritaría que el bebé no es suyo y hasta alardearía de ser infiel a su joven pareja.

Una vez que la presentación adquirió raigambre legal, los fiscales trabajan ya en los alcances y sus efectos. Pese a que la jovencita no quiere denunciar, los fiscales tendrían facultades para terciar y acudir en protección del bebé, quien se habría convertido en víctima expuesta a un serio peligro, sintetizaron los voceros.