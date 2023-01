Sextorsión: se terminó el noviazgo y ahora él la amenaza con difundir videos íntimos

26/01/2023 - 06:20 Policiales

Cansada de la extorsión que sufre por parte de su ex pareja, una joven mujer santiagueña decidió presentarse en la policía y pedir ayuda ya que el acusado le "exige" retomar en vínculo amoroso.

El repudiable caso salió a la luz durante la tarde del miércoles cuando una joven –de 22 años, residente en el interior de la ciudad de Quimilí– se presentó en la policía.

Ante los uniformados, la joven contó que el acusado es su ex pareja, con quien convivió por tres años en la casa de éste, en el barrio Marco Antonio, pero que decidió finalizar la relación a causa de las agresiones físicas que recibía de él.

La víctima expresó que la separación ocurrió en el año 2020 y que desde entonces su ex –un sujeto de 22 años– la hostiga permanentemente, la llama por teléfono o a través de las redes sociales para amenazarla.

A pesar de que ella lo bloqueó por todas las vías de comunicación, el sujeto utiliza distintos chips para contactarla. El colmo de la situación fue cuando el sujeto le advirtió que "más vale" que aceptara verlo, porque de lo contrario él divulgaría fotos y videos íntimos suyos.

El último llamado fue días atrás cuando la contactó por llamada y le manifestó: "Volvemos porque esto no va a quedar así". La joven explicó que está cansada de las amenazas constantes y que a raíz de los dichos de su ex no puede rehacer su vida. La Dra. Silvina Paz, fiscal de la Unidad de Violencia de Género, tomó intervención y ordenó que se envíe copia de la denuncia para luego impartir medidas.